Tom Brady révèle que son fils Jack, 15 ans, joue au football comme son père – Hollywood Life

Crédit d'image : Aflo/Shutterstock

Lever du soleil. Alors qu’un Brady envisage la fin de sa carrière de footballeur, un autre vient de commencer. “Vous savez, je pense que l’un des grands moments de ma vie est de le regarder jouer, et de le voir grandir et se développer”, Tom Brady dit de lui et Bridget Moynahanfils adolescent, Jack, jouer au football. Tom, 45 ans, a parlé de Jack, 15 ans, suivant ses traces lors de l’épisode du 3 octobre du podcast SiriusXM, Allons-y! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray. “J’adore le regarder creuser profondément et surtout les sports d’équipe. J’adore les sports d’équipe parce qu’ils obligent à s’entendre avec les autres. Cela vous oblige à assumer la responsabilité et la responsabilité de vos actions. Cela vous apprend la discipline. Cela vous apprend le respect.

“Il joue au football au lycée maintenant”, a poursuivi Tom. « Je n’aurais jamais pu imaginer qu’il serait au lycée. Je ne l’aurais jamais imaginé jouer au football. Donc sortir et le regarder jouer a été tellement amusant pour moi. Et je m’en fous de ce qu’il fait. J’adore le regarder et le voir en profiter avec ses amis. Et, vous savez, la camaraderie à un jeune âge. Je me souviens d’avoir moi-même été au lycée, j’adorais être là-bas avec mes coéquipiers, prendre des petits déjeuners aux crêpes le samedi. Il prend ses repas le vendredi soir avec ses coéquipiers et cela fait ressortir le meilleur de nous. C’est donc vraiment un régal, comme tous les parents le savent, de regarder leurs enfants jouer.

« Vous savez quoi, c’est un grinder et c’est un très bon athlète. Excellente coordination œil-main », a déclaré Tom. “[Jack] bouge mieux que moi à son âge. Comme je l’ai dit, cependant, le but du sport pour moi, certainement à l’âge du lycée, est simplement d’en profiter et de le faire avec vos amis. Et cela deviendra plus sérieux en vieillissant. Mais en même temps, tout cela devrait être une question de plaisir. Je pense que les sports pour les jeunes ont joué un rôle si compétitif dans notre société, mais je pense que pour un étudiant de première année du secondaire, sortez et jouez et profitez-en. Apprenez différents sports, essayez différentes choses. Apprenez le cross-training. Apprenez votre corps. Apprenez les disciplines du sport, apprenez les disciplines du respect, soyez à l’heure, honorez vos coéquipiers et entraîneurs et apprenez à gérer la défaite. Toutes ces choses sont super importantes dans la vie.

Lorsqu’on lui a demandé à quelle position Jack jouait, Tom a partagé que son fils était “une sécurité libre et il joue également le quart-arrière. Donc, j’adore le regarder jouer le quart-arrière parce que je pense qu’il y a très peu de choses dans la vie pour lesquelles je pourrais probablement l’aider. Vous savez, je n’ai pas beaucoup de spécialités dans la vie à part probablement lancer le football. Il est bien plus intelligent. Il a une grande éthique de travail. C’est juste un super garçon. Mais je peux certainement l’aider au quart-arrière.

Alors que Tom soutient le fait de voir Jack s’épanouir en un jeune homme, il n’est pas si impatient de voir sa petite fille, Viviane, grandir. Au cours du week-end, Tom a posté une photo d’une décoration d’Halloween sur son histoire Instagram. “Je veux être parfaitement clair à ce sujet”, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a légendé une photo d’une fausse pierre tombale qui disait “Quiconque sort avec ma fille”, un avertissement clair aux futurs garçons qui demandent à Vivian, 9 ans, de danser au collège. .

La conférence “Brady Bunch” intervient au milieu des rapports de Tom et Gisele Bundchen traversant une période difficile dans leur mariage. Gisele, 42 ans, et Tom vivraient séparément alors qu’ils résolvent leurs problèmes. Gisele travaille sur ses sentiments suite à la décision de Tom de ne pas se retirer du football et de jouer une autre saison avec les Bucs. “Il lui a promis qu’il était brisé et elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions à propos de toute cette épreuve”, a déclaré un initié. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Ils ont conclu un accord quand il prendrait sa retraite, et elle se sent mentie à ce stade.”