Tom Brady révèle pourquoi sa fille Vivian a désapprouvé son moment viral

« C’est ma petite fille de 8 ans: » Papa, non! » Tom a expliqué Vivian, sa fille avec sa femme Gisele Bundchen. «Et qui pourrait imaginer qu’une fille de 8 ans aurait le plus de sens de quiconque dans tout ce domaine à l’époque? Elle est la voix de la raison. Je veux dire, allez comprendre. C’était vraiment mignon.

Tom a également partagé la première chose que Gisele lui avait dite sur le terrain après avoir remporté la victoire au Super Bowl le mois dernier. « J’ai vu ma femme et je lui ai fait un gros câlin, et juste comme je l’ai fait, elle a dit: ‘Que devez-vous prouver de plus?' », A rappelé le quart-arrière.

Évidemment, une ce qu’il peut encore prouver, c’est qu’il ne jettera pas toujours un souvenir inestimable en argent sterling sur un bateau venant en sens inverse.