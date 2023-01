Tom Brady répond à la suggestion de Rob Gronkowski de sortir avec Sally Field

L’ancien coéquipier de Tom Brady, Rob Gronkowski, a suggéré que Sally Field pourrait être un match d’amour potentiel pour le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay après son divorce avec Gisele Bündchen.

L’ailier serré de 33 ans à la retraite a lancé l’idée à Brady, 45 ans, après avoir remarqué la chimie de Brady avec l’actrice de 76 ans lors d’une scène dans leur prochaine comédie sportive “80 For Brady”.

“Tom, as-tu envisagé de sortir avec Sally Field après cette performance digne d’un Oscar ou quoi?” Gronkowski a demandé en plaisantant lors d’une apparition sur le podcast SiriusXM “Allons-y! Avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray” lundi.

“Nous avons eu une sorte de petit truc devant la caméra”, a admis le septuple champion du Super Bowl.

“Donc, c’était vraiment sympa. Nous avons vraiment apprécié notre temps ensemble. Nous verrons donc où cela nous mènera.”

“Ouais, je sais, j’ai remarqué ça”, a déclaré Gronkowski alors que Brady riait.

“Toi et Jane Fonda avez eu une bonne scène aussi, ce qui était un peu… je pensais que c’était vraiment épicé”, a déclaré Brady à Gronkowski.

“Je savais que vous alliez dire cela!” s’est exclamé le natif de New York.

“C’était vraiment le cas”, a déclaré Brady. “J’étais excité de le voir.

“Donc je pense que beaucoup de fans de Gronk vont être ravis de le voir. Et tous les fans de Jane Fonda ici. Ils vont adorer voir ça.”

“Oui, ils le sont”, a convenu Gronkowski.

Gronkowski a rejoint le podcast avant le match éliminatoire des Buccaneers contre les Cowboys de Dallas, que l’équipe de Brady a perdu 31-14.

Les deux anciens coéquipiers des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont joué eux-mêmes dans “80 For Brady”, qui a été produit par Brady’s 199 Productions.

Field joue aux côtés de Fonda, Lily Tomlin et Rita Moreno dans le film. Ils jouent quatre meilleurs amis et superfans de Brady qui voyagent ensemble à Houston, au Texas, pour voir les New England Patriots affronter les Atlanta Falcons lors du Super Bowl 2017.

Le Super Bowl LI a présenté le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl après que les Patriots aient surmonté un déficit de 28-3 pour gagner le match. En plus de Brady et Gronkowski, d’autres joueurs des Patriots sont apparus dans le film, notamment le receveur éloigné à la retraite Julian Edelman et l’ancien receveur éloigné Danny Amendola.

Field a exprimé son enthousiasme à l’idée de rencontrer les stars de la NFL pour la première projection du film au Festival international du film de Palm Springs le 6 janvier.

Lors de la projection, la double lauréate d’un Oscar a déclaré au public qu’elle attendait de rencontrer les athlètes vedettes avant qu’ils n’arrivent sur le plateau pour la première fois.

“J’étais celle qui accueillait tout le monde”, se souvient-elle lors d’une table ronde avec Fonda, Moreno et Tomlin, selon Variety.

“Il n’y avait personne d’autre”, a plaisanté Tomlin, 82 ans. “Pas d’AP là-bas, juste Sally.”

Field a poursuivi: “J’étais là-bas, ‘Salut, les gars! Je suis tellement content que vous soyez là.’

“Je voulais qu’ils se sentent à l’aise. J’étais un fan et j’étais là-bas pour les accueillir.”

La star de “Forrest Gump” a également fait l’éloge de Brady lors d’une interview avec le Hollywood Reporter avant la projection.

“Il est clairement un artiste”, a déclaré Field à THR. “Il sait où mettre tout type d’adrénaline qu’il pourrait avoir et sait comment le monter au-dessus. C’est un athlète à couper le souffle, une fois dans une vie et c’est vraiment difficile d’être là.

“Juste le fait que j’étais là, je veux dire, j’ai été un fan et je l’ai regardé jouer – qui ne l’a pas fait? Il est vraiment stupéfiant, non seulement pour ses compétences physiques mais aussi pour ses compétences mentales. C’est un joueur d’échecs là-bas [on the field].”

Lors de la table ronde, Fonda a jailli de la beauté de Brady alors qu’elle décrivait qu’elle était devenue star en le rencontrant.

“Tom Brady, je pense qu’il est entré dans toutes nos bandes-annonces individuellement”, a-t-elle rappelé lors d’une séance de questions-réponses, selon Variety. “Et quand il est entré dans ma caravane à la fin, mes genoux ont cédé.

“Je devais m’accrocher à quelque chose. Je veux dire, il est magnifique. Il est tellement magnifique.”

Fonda, sept fois lauréat du Golden Globe Award, a félicité Brady pour ses bonnes manières, se rappelant : “Tom était si aimable quand il est venu pour la première fois sur le plateau pour acheter le déjeuner.

“C’était la première fois qu’il se rendait dans chacune de nos caravanes, qui étaient nos loges, et il s’est présenté comme si nous ne savions pas qui il était.

“Mais, encore une fois, un vrai gentleman. Il était aimable. Et j’avais un de ces énormes pulls de football qui l’attendait parce que mon neveu est un grand fan, et il était si aimable. Et [Tom] écrit dessus pour lui, et mon neveu a maintenant cela sur le mur dans un cadre. [Tom] a juste de très bonnes manières comme ça.”

Au cours de son entretien avec THR, Tomlin a félicité Brady pour ses talents d’acteur.

“C’est un bon acteur”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Il est très sympathique et discret.”

Elle a décrit la performance de Brady lors d’une longue scène qu’ils partagent ensemble dans le film.

“Juste en regardant son visage et ses yeux et en le regardant m’écouter en tant qu’acteur essayant de rendre la pareille de la même manière, j’avais l’impression d’être ça [real-life] femme de Boston qui avait dans les 80 ans”, a déclaré l’alun de “Grace & Frankie”. “Je me sentais, en fait, comme s’il était mon fils quand j’ai dû faire ce discours avec lui.”

L’été dernier, Brady a déclaré au point de vente qu’il était très impressionné en regardant les actrices vétérans se produire sur le plateau.

“Nous avons trouvé les actrices les plus incroyables”, a déclaré le premier producteur. “Lily, Jane, Rita et Sally. Elles ont donné vie à tout cela. À la fin de la journée, les regarder jouer et les voir jouer était tellement cool.”

Réalisé par Kyle Marvin, le film met également en vedette Billy Porter, Rob Corddry, Sara Gilbert, Glynn Turman, Bob Balaban, Ron Funches, Jimmy O. Yang, Harry Hamlin et Guy Fieri.

« 80 For Brady » sortira en salles le 3 février.