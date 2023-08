Tom Brady repéré au concert de BlackPink dans le New Jersey : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock/KIM HEE-CHUL/EPA-EFE/Shutterstock

Tom Brady46 ans, est sorti pour une nuit en ville le 11 août et a assisté NoirRosespectacle du New Jersey au MetLife Stadium. La sensation de la NFL a choqué les fans du groupe de filles K-Pop lorsqu’il a été repéré dans la foule au milieu du spectacle. L’homme de 46 ans a gardé sa tenue de concert décontractée et a porté un simple t-shirt blanc et une casquette de baseball noire. On ne sait pas avec qui Tom a assisté au concert.

Tom Brady repéré à #BLACKPINKspectacle à guichets fermés au MetLife Stadium. pic.twitter.com/m7LBakLdKS — Pop bourdonnante (@BuzzingPop) 12 août 2023

Peu de temps après avoir été aperçu dans la foule, un photo de Tom lors du concert à guichets fermés a atterri sur les réseaux sociaux et a envoyé de nombreux fans dans une frénésie. « Aha génial. Je ne savais pas qu’il aimait ce genre de musique », a déclaré un admirateur tweeté, tandis qu’un autre a écrit « Pas question », accompagné d’un emoji riant. Un fan distinct du groupe de musique s’est rendu sur Twitter pour noter à quel point il était emblématique pour Tom d’être dans la foule. « En tant que grand fan de BLACKPINK et de football américain, jamais depuis un million d’années je n’aurais pensé voir Tom Brady à un show de BP. Même si je le détestais en tant que joueur puisqu’il était le rival de mon équipe, je dois admettre que c’est un lmao assez légendaire », ont-ils plaisanté.

Le spectacle du 11 août au MetLife Stadium s’est avéré mémorable, car les membres ont célébré leur septième anniversaire en tant que groupe sur scène. De nombreux fans ont partagé photos et vidéos en ligne des dames célébrant avec un gâteau sur scène, car elles aussi reconstitué quand Rose est entré pour la première fois en studio en 2016. BlackPink est devenu une sensation mondiale et a vendu des spectacles à travers le monde. Ils sont actuellement sur leur Né rose La tournée mondiale devrait se terminer le 26 août.

En plus de profiter d’une nuit de K-Pop, Tom s’est récemment rendu sur Instagram pour partager un carrousel de photos de ses récentes vacances en famille en Afrique. Le fier papa a posé sur les photos aux côtés de ses enfants Viviane10, et Jack Brady15. Il est aussi un fier père en fils Benjamin Brady, 12, cependant, il n’a pas été photographié. « Quel voyage incroyable sur le continent le plus étonnant… l’Afrique. C’était un autre rappel spécial que la vie est VRAIMENT une question de relations et de souvenirs… La semaine dernière de mon anniversaire, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et être reconnaissant pour toutes les bénédictions incroyables », a-t-il écrit dans la longue légende du 8 août.

À la fin de la photo d’anniversaire, Tom a noté qu’il vivait sa vie « un jour à la fois » dans un avenir prévisible. « Je prends ces prochains jours un à la fois, en me concentrant sur le meilleur de moi-même pour moi et les autres, et en vivant une vie d’intégrité et de but », a-t-il écrit. Son voyage d’anniversaire avec ses enfants survient près d’un an après son divorce d’avec le mannequin Gisele Bundchen43. Plus récemment, il a déclenché des rumeurs de romance avec le modèle Irina Cheikh37 ans, après avoir été aperçus chez lui le 21 juillet.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.