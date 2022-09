Tom Brady repéré à la Nouvelle-Orléans avant le match “émotionnel” des Saints, au milieu de rumeurs de problèmes conjugaux avec sa femme Gisele

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Brady a été aperçu en train de quitter sa chambre d’hôtel à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avant un match “émotionnel” dimanche alors qu’il menait la charge dans la victoire des Buccaneers de Tampa Bay contre les Saints tout en faisant face à des rumeurs de problèmes conjugaux avec sa femme Gisele Bündchen.

Le quart-arrière de 45 ans, qui a sept bagues du Super Bowl à son nom, a affiché un comportement totalement différent de son calme et calme habituel sur le terrain lorsqu’il a été aperçu en train de jeter un iPad sur la touche entre les jeux.

Plus tôt dans la semaine, les spéculations ont continué de monter en flèche sur les problèmes croissants dans sa relation avec l’ancien mannequin alors qu’elle aurait été vue en train de pleurer dans son téléphone portable lors d’une promenade à New York avec leur fille.

Tom et Gisele sont mariés depuis 13 ans et ont deux enfants ensemble, et partagent les responsabilités de coparentalité de son fils de 15 ans, John “Jack”, avec son ex, Bridget Moynahan.

Tom s’est dirigé vers le match, prêt à tout alors qu’il faisait rouler ses bagages tout en se promenant dans le hall d’entrée dans un survêtement bleu marine et des baskets blanches impeccables.

Après le match difficile de Brady dimanche, il a répondu à quelques courtes questions lors d’une conférence de presse. L’ancienne star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a essayé de rester concentrée sur les aspects positifs, mais a admis qu’il était humain et a laissé ses “émotions” faire des ravages lorsqu’il a été vu crier sur la touche puis lancer un iPad.

“Juste un match émouvant”, a déclaré Brady lors de la conférence de presse de l’équipe après avoir battu les Saints 20-10. “Je pense qu’une exécution un peu meilleure aide tout le long. La défense a bien joué, la ligne s’est battue dur, tous les gars qui étaient là se sont battus dur. Équipe difficile. Vraiment bien entraîné. … juste des émotions.”

Une partie de la controverse dans leur mariage est due au fait que Brady est sorti de sa retraite plus tôt cette année après ce que sa femme a supposé qu’il passerait plus de temps avec la famille après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de tous les temps.

Ses problèmes sur le terrain pourraient faire partie de ses rumeurs de problèmes hors terrain avec l’étourdissant brésilien. Tom et Gisele essaieraient de résoudre leurs problèmes, mais ont du mal à vivre séparément avec Bundchen à New York alors qu’il reste proche de l’équipe en Floride.

“Gisele marchait seule dans le West Side, pleurant dans son téléphone portable”, a récemment déclaré un témoin à Page Six en voyant l’étourdissant de 42 ans marcher à Tribeca.

Une autre source a déclaré à Entertainment Tonight que les problèmes de Bündchen et Brady sont plus difficiles qu’ils n’y paraissent car ils ne peuvent même pas se voir avec des centaines de kilomètres de distance physique entre eux.

“Gisele dit à Tom depuis un certain temps qu’il a besoin de passer plus de temps avec la famille, et après sa retraite, elle pensait qu’elle obtenait ce qu’elle demandait”, a déclaré une source au point de vente. “Une fois que Tom a décidé de retourner dans la NFL, elle a été dévastée. Gisele est très blessée.”

“Gisele est en colère contre Tom et veut de l’espace en ce moment”, a ajouté une autre source. “Elle est poussée jusqu’à ses limites. Elle a toujours soutenu Tom et a été là pour lui, mais elle s’en est remise. Elle ne pense pas que Tom ait été lui-même ces derniers temps.”