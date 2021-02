La légende de la NFL, Tom Brady, a remporté son septième Super Bowl, étendant le record de victoires individuelles, en aidant sa nouvelle équipe, les Buccaneers de Tampa Bay, à la victoire sur Kansas City dimanche soir.

Le quart-arrière vétéran participait à sa dixième finale dans une carrière qui s’est étendue sur 21 saisons.

Ses neuf finales précédentes étaient toutes pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, où il a passé 20 ans.

Après avoir déménagé à Tampa Bay pendant la pandémie de coronavirus, le joueur de 43 ans a lancé deux passes de touché alors que sa nouvelle équipe comptait 31-9 vainqueurs sur leur terrain lors du Super Bowl 55.

« Vous arrivez jusqu’ici et vous voulez faire le travail et nous l’avons fait », a déclaré Brady. « Nous avons juste cru. Je » suis tellement fier des gars. «

Il a battu son propre record du joueur le plus âgé à remporter un Super Bowl et a rejoint Peyton Manning en tant que seul autre quart-arrière à remporter un Super Bowl avec plus d’une équipe.

La saison de la NFL terminée au milieu d’une pandémie

La NFL a terminé sa saison de 269 matchs à temps sans aucune annulation – une réalisation remarquable qui a nécessité près d’un million de tests COVID-19 pour les joueurs et le personnel de l’équipe.

En raison du virus, seuls 25000 fans portant des masques ont assisté au Super Bowl, dont environ 7500 travailleurs de la santé vaccinés recevant des billets gratuits par la NFL. Environ 30 000 découpes en carton donnaient au stade un aspect plein.

Un streaker portant une combinaison rose vif a échappé à la sécurité et s’est glissé dans la zone des buts avec un peu plus de cinq minutes à jouer.

L’offensive puissante des Chiefs de Kansas City n’a jamais été aussi loin contre la féroce défense de Tampa.

Après 20 saisons en Nouvelle-Angleterre, Brady a signé un contrat de deux ans de 50 millions de dollars (41 millions d’euros) avec Tampa en mars.

Les Buccaneers n’avaient pas atteint les séries éliminatoires depuis 2007 et n’avaient pas remporté de match en séries éliminatoires depuis la saison de titre 2002.