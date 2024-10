Tom Brady rejoint le groupe de propriété des Las Vegas Raiders

CNN

Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, a rejoint les rangs des propriétaires d’équipes de la NFL après son achat d’une part minoritaire des Raiders de Las Vegas, a annoncé la NFL.

L’achat de Brady, qui, selon l’Associated Press, concerne une participation de 5 % dans la franchise, a été approuvé mardi lors d’une réunion des propriétaires de la NFL à Atlanta.

« Je suis incroyablement honoré et excité d’avoir été approuvé à l’unanimité en tant que propriétaire des Raiders de Las Vegas », a déclaré Brady dans un communiqué. poste sur les réseaux sociaux.

« Je suis impatient de contribuer à l’organisation de toutes les manières possibles, en honorant la riche tradition des Raiders tout en trouvant toutes les opportunités possibles d’améliorer notre offre aux fans… et surtout, GAGNER des matchs de football. »

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a salué l’investissement de Brady lors de la réunion de la Ligue d’automne mardi à Atlanta.

« C’est formidable que Tom Brady veuille investir dans la NFL », a déclaré Goodell aux journalistes. « Il se soucie profondément de ce match. Il croit en son avenir, et je pense que ce n’est qu’un signe de cela.

L’achat a été annoncé pour la première fois il y a près d’un an et demi, mais il nécessitait l’approbation d’au moins les trois quarts des propriétaires de la ligue pour devenir officiel. Plusieurs médias ont rapporté que l’approbation avait été retardée en raison de questions sur la valorisation de la part de Brady dans le club ainsi que d’inquiétudes concernant le rôle de Brady en tant que diffuseur pour FOX.

Contrairement à d’autres diffuseurs de jeux, Brady ne pourra pas assister aux « réunions de production en personne ou en ligne et ne pourra pas avoir accès aux installations de l’équipe, aux joueurs ou aux entraîneurs », selon l’AP. Il serait interdit à Brady de critiquer publiquement les officiels et les autres équipes, mais il serait autorisé à diffuser les matchs des Raiders.

Brady en est à sa première saison en tant que commentateur au sein de l’équipe de diffusion de renom de FOX après sa retraite après la saison 2022 de la NFL.

Le contrat d’achat de Brady interdit également au joueur de 47 ans de revenir dans la NFL en tant que joueur à moins qu’il ne vende d’abord sa part de l’équipe, selon l’AP.

Au cours de ses 23 années de carrière de joueur, le futur Temple de la renommée a établi presque tous les records de passe, y compris les verges par la passe en saison régulière (89 214) et les touchés par la passe (649). Brady a été MVP de la ligue à trois reprises et a accumulé le plus de victoires parmi tous les joueurs de l’histoire de la NFL (251).

Le contrat d’achat avec les Raiders est le deuxième partenariat entre Brady et le propriétaire des Raiders, Mark Davis. En mars 2023, il a été annoncé que Brady avait acquis une participation dans les Las Vegas Aces de la WNBA, également détenue par Davis.