Tom Brady rejoindra les émissions NFL de FOX Sports à l’automne 2024

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Tom Brady a pris sa retraite de la NFL après 23 saisons, mais il va prendre une année sabbatique avant de commencer son prochain chapitre dans la cabine de diffusion avec FOX Sports.

“Je veux être excellent dans ce que je fais, et parler la semaine dernière avec les gens de FOX Sports et la direction là-bas, me permettre de commencer cette opportunité à l’automne 2024 est quelque chose de formidable pour moi”, a déclaré Brady sur “The Herd” avec Colin Cowherd dans sa première interview depuis sa retraite. “Prenez du temps pour vraiment apprendre, devenir excellent dans ce que je veux faire… penser à l’opportunité et m’assurer de ne rien précipiter.”

Brady, 45 ans, a annoncé sa retraite la semaine dernière après 23 saisons dans la NFL, allant à 10 Super Bowls et en remportant sept. Il a passé ses 20 premières saisons avec les Patriots avant de terminer les trois dernières avec les Bucs, partant en tant que leader de carrière dans la NFL pour les passes de touché, les verges par la passe et la plupart des marques de passage de la ligue.

Brady a déclaré que la radiodiffusion, comme sa carrière de footballeur, lui donne une chance de réussir avec des gens qui croient en lui. Il a déclaré que sa priorité l’année prochaine était de passer du temps avec sa famille, mais aussi de se préparer à bien réussir en tant que diffuseur.

“Je voulais être pleinement engagé et je n’ai jamais voulu laisser tomber les gens”, a déclaré Brady. “Je pense que ma plus grande motivation était cela. Même à l’avenir, je veux être excellent dans ce que je fais, et cela prend du temps pour élaborer des stratégies, apprendre, grandir et évoluer. J’ai tellement de gens sur qui compter et me soutenir. dans cette croissance. Ce sera une excellente occasion pour moi de prendre du temps (préparer) pour mon travail de diffusion FOX, que j’attends vraiment avec impatience, mais aussi de rattraper d’autres parties de ma vie qui ont besoin de temps et énergie.”

Brady a déclaré que la “finalité” de sa décision de prendre sa retraite est intervenue la semaine dernière – en trois ans à Tampa, il a remporté un Super Bowl en 2020 et des titres de division au cours des deux dernières années, bien que 2022 ait été une déception avec un record de 8-9 pour son première saison perdante en tant que quart partant. Brady était toujours un passeur prolifique, lançant pour 4 694 verges et 25 passes de touché, sans précédent pour un joueur de sa tranche d’âge.

Il aurait pu continuer à Tampa ou signer ailleurs en tant qu’agent libre convoité, mais a choisi de prendre sa retraite. Il avait annoncé sa retraite l’année dernière, pour changer d’avis et revenir 40 jours plus tard pour une saison de plus.

“Je sais dans mon cœur ce que je ressens”, a déclaré Brady à propos de sa décision ferme cette fois. “Je l’ai mis sur le terrain pendant 23 ans, et je suis super fier de ce qui a été accompli. Je voulais juste que la semaine dernière soit vraiment courte et douce. J’ai beaucoup donné, j’ai beaucoup gagné , J’ai beaucoup appris, et la vie est faite de choses passionnantes à venir. Quand une chose se termine, comme le football l’a fait pour moi, pendant 32 ans de ma vie, j’attends avec impatience ce qui m’attend. Il y a de nouveaux chapitres, de nouvelles choses passionnantes, de nouvelles croissance et de nouvelles opportunités et je suis vraiment excité par ce qui m’attend.”

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

