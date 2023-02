Tom Brady reçoit les vœux de retraite de Gisele Bündchen : “Que des choses merveilleuses”

Des millions de personnes ont déjà vu, aimé et commenté la vidéo émouvante de Tom Brady partageant sa décision de se retirer de la NFL, mais c’est le message de son ex-femme Gisele Bündchen qui se démarque vraiment.

“Je ne vous souhaite que des choses merveilleuses dans ce nouveau chapitre de votre vie”, a-t-elle écrit, à côté d’un emoji mains en prière.

Le mannequin a également aimé le message, qui comprenait la légende : “J’aime ma famille, j’aime mes coéquipiers, j’aime mes amis, j’aime mes entraîneurs, j’aime le football, je vous aime tous.”

En plus de la vidéo, Brady a également mis en ligne une série de photos mettant en vedette Bündchen, alors qu’il mettait en évidence tous ceux qui l’avaient soutenu au cours de sa carrière de 23 saisons avec les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

“Je prends ma retraite, pour de bon”, a déclaré Brady assis au bord de la plage devant la caméra.

“Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien”, a-t-il dit, étouffé. “Je vous aime tous.”

Brady avait précédemment pris sa retraite de la NFL pendant 40 jours l’année dernière avant de décider qu’il jouerait une autre saison à Tampa.

Bündchen, qui était visiblement absente des matchs au début de la saison de football, a finalisé son divorce avec Brady en octobre.

Alors que plusieurs athlètes notables ont commenté le message de l’homme de 45 ans, il a également été reconnu par l’élite hollywoodienne.

Kate Hudson a écrit : “Je sais que je peux le dire pour toute ma famille, ce fut un honneur de regarder une carrière aussi phénoménale. Vous nous avez apporté beaucoup de joie pendant tant d’années. Bienvenue au prochain chapitre, puisse-t-il apporter autant de bénédictions que les deux dernières décennies.”

Hugh Jackman a commenté: “Une carrière sensationnelle. C’est le moins qu’on puisse dire! En avant. J’adore HJ.”

Quelques heures avant d’annoncer sa retraite, Brady vivait la vie hollywoodienne, souriant devant les caméras pour son premier divorce après le tapis rouge.

Sur le tapis de l’avant-première de “80 for Brady”, un film dans lequel il a joué et co-produit, le septuple champion du Super Bowl s’est concentré sur ses co-stars, Jane Fonda, Lily Tomlin, Sally Field et Rita Moreno. .

Brady a chaleureusement accueilli les femmes avec affection, semblant souvent avoir les mains pleines.

Ses co-stars n’ont pas hésité à exprimer leur admiration pour Brady. Les femmes ont récemment jailli de leur amour pour l’ancien quart-arrière dans une interview avec AARP the Magazine, numéro de février/mars 2023.

“Il est au sommet de son art et le meilleur dans son domaine, et au-delà de cela, il est magnifique, gentil et doux”, a déclaré Fonda.

“Votre mâchoire tombe au niveau des compétences”, a noté Field

Moreno a fait écho aux déclarations de Field en disant: “Oh, il est remarquable dans son travail, tout simplement remarquable.”

D’autre part, l’affinité de Tomlin pour Brady était un peu plus maternelle.

“Il est comme un grand, beau et parfait garçon de 20 ans que vous voudriez être votre fils”, a-t-elle déclaré à propos de sa co-vedette.

Parfois, sur le tapis rouge, les principales dames semblaient transpercées par la stature et l’équilibre de Brady, le regardant souvent.

Sur une photo, Brady met ses bras autour de Moreno et Field, alors que Tomlin passe la tête dans la conversation. Fonda, se tient à l’écart pour regarder, alors qu’ils se préparent pour les photos.

Le film “80 for Brady” sortira le 3 février.