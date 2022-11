Tom Brady reçoit le soutien de Gisele Bündchen dans un nouvel Instagram après le divorce

Tom Brady et Gisele Bündchen prouvent au monde qu’ils peuvent être le paradigme des ex amicaux et solidaires dans un nouvel échange sur les réseaux sociaux.

Brady est allé sur Instagram pour partager une photo de son fils Jack, 15 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Bridget Moynihan lors d’un entraînement de Tampa Bay Buccaneer.

Le septuple champion du Super Bowl a sous-titré la photo “Mon inspiration” avec deux émojis au cœur rouge.

Bündchen, qui a un fils Benjamin, 12 ans et une fille Vivan, 9 ans avec Brady, a aimé la photo de Jack et a commenté le post.

Le mannequin brésilien a ajouté un cœur rouge sous la photo de son ex-mari.

Avant leur divorce, Bündchen avait parlé franchement de sa relation avec Jack.

Dans une interview avec People Magazine de 2018, elle a dit de lui : “Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans [Jack]. Je l’appelle mon enfant bonus.”

La publication la plus récente de Bündchen sur son propre fil Instagram remonte au 22 août, jour du 15e anniversaire de Jack.

À l’époque, elle a écrit à côté d’une photo de ses trois enfants, “Joyeux anniversaire, mon cher Jack !! 15 ans, ça te va bien ! Je te souhaite toutes les choses les plus merveilleuses du monde. Tu es tellement aimé de nous tous. Te amo.”

Au début de la saison de football, Jack et ses frères et sœurs ont assisté aux matchs de football de leur père, bien que Bündchen soit resté absent, ce qui laisse supposer que leur relation était sur les rochers.

Le 28 octobre, le couple a annoncé qu’ils s’étaient séparés.

À l’époque, Brady écrivait sur sa story Instagram : “Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage. Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous sommes bénis avec de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.

Bündchen a principalement fait écho à la déclaration de Brady, écrivant en partie sur son histoire Instagram, “Avec beaucoup de gratitude pour notre temps ensemble, Tom et moi avons finalisé notre divorce à l’amiable. Ma priorité a toujours été et continuera d’être nos enfants que j’aime de tout mon Nous continuerons la coparentalité pour leur donner l’amour, les soins et l’attention qu’ils méritent grandement.