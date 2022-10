Tom Brady: Qu’y a-t-il derrière les luttes des Buccaneers de Tampa Bay pendant la saison 2022? | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay jusqu’à présent cette saison

Un aperçu de certaines des plus grosses bévues de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay jusqu’à présent cette saison

Tom Brady est le GOAT incontesté de la NFL, ses sept victoires au Super Bowl plus qu’aucune équipe n’a jamais remporté, sans parler d’un autre joueur – mais lui et les Buccaneers de Tampa Bay ont du mal en 2022, remportant seulement trois de leurs sept premiers matchs cette saison. Pourquoi?

La réponse la plus évidente est que leur quart-arrière superstar a maintenant 45 ans, et peut-être que son revirement de retraite pendant l’intersaison était mal avisé. Mais c’est une vision beaucoup trop simpliste, étant donné que Brady a soulevé le trophée Vince Lombardi avec cette même équipe il y a seulement 18 mois et qu’il était le leader de la NFL pour les verges par la passe et les touchés la saison dernière – et sa force de bras résiste toujours à ses pairs QB.

NFL en direct Vivre de

Cela dit, la défaite 21-3 de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline, alors à une victoire, dimanche – leur quatrième défaite dans leurs cinq derniers – était un nouveau creux pour cette équipe, les laissant 3-4 sur la saison et en danger réel de chute. hors de la course aux séries éliminatoires. Alors, où, en fait, tout va mal pour les Bucs?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline de la septième semaine de la saison NFL, avec l’équipe de Tom Brady glissant vers une défaite choc Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Panthers de la Caroline de la septième semaine de la saison NFL, avec l’équipe de Tom Brady glissant vers une défaite choc

Y a-t-il une gueule de bois du Super Bowl à Tampa ?

Nous avons entendu parler de la gueule de bois du Super Bowl jusqu’à la saison suivante, mais dériver vers la deuxième année est assez sans précédent.

C’est peut-être lié à l’âge de Brady : la vieille gueule de bois de deux jours est beaucoup plus répandue pour quelqu’un de son âge avancé, et peut-être que cette équipe de Bucs reflète cela.

Todd Bowles, dans sa première année en tant qu’entraîneur-chef des Bucs après avoir succédé à Bruce Arians, a déclaré après la défaite de la sixième semaine contre les Steelers de Pittsburgh que tous les joueurs vivant encore du succès du Super Bowl d’il y a deux saisons “vivaient dans un fantasme”. terrain.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Steelers de Pittsburgh de la sixième semaine de la saison NFL Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Steelers de Pittsburgh de la sixième semaine de la saison NFL

“Nous avons travaillé dur, mais nous devons travailler plus dur”, a-t-il ajouté. « Le temps de parler est terminé. Vous devez soit patienter, soit vous taire. »

Mais même s’il a critiqué ses joueurs, Bowles lui-même pourrait bientôt se retrouver sur la sellette, compte tenu des difficultés de l’équipe au cours de sa première année à la tête – et avec un passage raté de quatre saisons à la tête des Jets de New York (2015- 2018) sur son CV.

Brady est-il vraiment « all in » pour 2022 ?

Brady a initialement mis fin à sa carrière légendaire dans la NFL le 1er février… pour revenir sur sa décision à peine 40 jours plus tard et rejoindre l’équipe.

“Je ne vais plus prendre cet engagement compétitif”, a déclaré Brady dans son premier communiqué de retraite. Bien qu’il ait ensuite décidé de revenir dans le sport, beaucoup se sont demandé si cet “engagement compétitif” était réellement revenu avec lui.

Brady a pris une absence de 11 jours du camp d’entraînement de pré-saison de l’équipe, il a également obtenu des mercredis de congé cette saison comme “jour de repos” et a été autorisé à assister au mariage du propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, à New York un vendredi, manquer l’entraînement de l’équipe le samedi avant leur défaite contre les Steelers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Malgré un début de saison 2022 difficile, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a plaisanté en disant qu’il n’y avait pas de retraite dans son avenir. Malgré un début de saison 2022 difficile, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a plaisanté en disant qu’il n’y avait pas de retraite dans son avenir.

Discussion sur le football professionnelMike Florio a déclaré: “Il ne s’engage plus pleinement. Et il ne semble pas aussi engagé.

“Si c’était Brady ‘all in’, alors il ne serait pas parti [training camp]. Je ne lui donne pas de laissez-passer pour ça. Et ils [the Bucs] agissez comme si ce n’était pas un facteur – bien sûr que c’est un facteur.

“Il a 45 ans. Il ne s’en soucie plus autant qu’avant. Il a choisi de s’engager pour une saison de plus alors qu’il n’est plus capable de rassembler la volonté mentale qu’il avait l’habitude d’exploiter.”

Brady en conflit verbal avec O-line

L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms ajouté Discussion sur le football professionnel: “Je pense que la plupart des footballeurs pensent que Tom Brady regrette de jouer au football en ce moment.”

Un facteur important qui contribue à cette croyance largement répandue est son manque de confiance dans la ligne offensive qui le protège. Brady n’a jamais été le QB le plus insaisissable et le plan pour le battre a longtemps été pour la défense d’apporter une pression intérieure.

Les Bucs ont brillamment évité de tels scénarios lors de ses deux premières saisons à Tampa – Brady a limogé 43 fois au total, le plaçant parmi les QB les moins sous pression de la ligue – avec une ligne O ancrée par le centre Ryan Jensen et les gardes Ali Marpet et Alex. Cappa protégeant leur bien précieux.

Mais, quelques semaines seulement après la retraite de Brady, Marpet a également annoncé qu’il se retirait du match à seulement 28 ans, Jensen a ensuite subi une blessure au genou de fin de saison deux jours après le début du camp d’entraînement et Cappa a signé un énorme contrat d’agence libre pour rejoindre les Bengals de Cincinnati.

Malgré la perturbation, Brady n’a en fait été limogé que 10 fois en sept semaines cette saison, mais il semble nettement plus nerveux dans la poche, paniqué par le simple potentiel de pression.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, s’échauffe avec sa ligne offensive sur la touche lors de leur match contre les Steelers de Pittsburgh Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, s’échauffe avec sa ligne offensive sur la touche lors de leur match contre les Steelers de Pittsburgh

La méfiance de Brady à l’égard de l’unité était certainement évidente lorsqu’on l’a vu faire rage sur la ligne O en marge lors de leur défaite contre les Steelers.

L’échec de Bucs à lancer le jeu de course

La colère de Brady n’a peut-être pas été provoquée uniquement en raison d’échecs de protection contre les passes, cependant, la ligne offensive des Buccaneers également, et plus flagrante, n’ayant pas réussi à ouvrir des trous dans le jeu de course.

Leonard Fournette a disputé un match de 100 verges lors de la victoire d’ouverture de la saison contre les Cowboys de Dallas, mais n’a dépassé les 50 verges que trois fois depuis, avec une moyenne dérisoire de 3,5 verges par course. De plus, l’équipe dans son ensemble a maintenant disputé trois matchs cette année au cours desquels elle s’est précipitée pendant moins de 50 en tant que collectif. Cela les laisse confortablement derniers dans la ligue avec une moyenne de 64,4 par match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Tampa Bay Buccaneers contre les Dallas Cowboys du week-end d’ouverture de la saison NFL Faits saillants des Tampa Bay Buccaneers contre les Dallas Cowboys du week-end d’ouverture de la saison NFL

Myles Simmons a déclaré sur Discussion sur le football professionnel: “Il y a évidemment le problème de protection avec l’intérieur de cette ligne offensive, mais c’est plus visible quand il s’agit de faire courir le ballon.

“Et si vous n’avez pas cette menace du jeu de course, cela rend tout encore plus difficile. Aussi bon que soit Brady, il est plus facile de commencer à voir ces bosses dans l’armure.

“Rien ne se passe vraiment bien et je pense que cela vient du fait qu’ils n’ont même pas la menace d’un jeu de course – et cela affecte tout le reste.”

Manquent-ils Gronk en attaque?

Lorsque Brady est revenu sur sa retraite du jeu, beaucoup pensaient que cela inciterait son coéquipier de longue date et cible préférée de la zone rouge Rob Gronkowski à rester également pour une autre course au Super Bowl.

Gronk et Brady s’étaient déjà associés pour en gagner quatre, le dernier d’entre eux venant après que l’ailier rapproché lui-même soit sorti de sa retraite pour renouer avec son QB après son déménagement à Tampa en 2020.

Rob Gronkowski et Tom Brady célèbrent leur succès au Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay après la saison 2020

Mais, à cette occasion, Brady n’a pas pu tenter Gronk dans un dernier tour, puisqu’il a annoncé sa retraite pour la deuxième fois le 21 juin. Et les Buccaneers ont mal ressenti son absence.

Une pléthore de blessures et de suspensions au corps de réception de Brady n’a pas aidé non plus, avec Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage et Julio Jones qui ont tous raté le temps de jeu aux points cette saison. Il n’est donc pas étonnant que Brady n’ait réussi que huit passes de touché en sept semaines, après son incroyable 43 lancé il y a un an.

Cela a conduit à la spéculation que les Bucs pourraient faire un jeu pour inciter Gronk à revenir et renforcer les options limitées de Brady, mais le temps presse pour que l’équipe fasse un geste et pour qu’il ait l’impact souhaité.

Quel avenir pour les Bucs ? | Brady pourrait-il à nouveau prendre sa retraite?

Ce sont deux semaines cruciales dans la saison de Tampa Bay à venir, et potentiellement même la carrière de Brady dans la NFL.

Les Bucs sont toujours très vivants dans la course NFC South grâce en grande partie aux luttes également de leurs rivaux de division – ils sont en fait à égalité pour la première place avec les Falcons d’Atlanta (3-4) actuellement – bien qu’ils aient des matchs délicats à venir contre le Baltimore Ravens (4-3), jeudi soir, suivi d’un affrontement avec les Los Angeles Rams, champions en titre du Super Bowl (3-3), puis d’un voyage en Allemagne pour affronter les Seahawks de Seattle (4-3).

Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore attendent Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay jeudi soir

“Les choses ne sont pas complètement terminées”, a déclaré Simmons sur PFT. “L’ambiance ne se sent pas bien, mais ils devraient toujours être les favoris pour gagner cette division.

“Ils ont toujours Tom Brady, ils ont toujours toute cette expérience, ils ont toujours de bons entraîneurs, de bons joueurs. Il y a certainement des moyens pour les Bucs de redresser le navire.”

Mais pour combien de temps auront-ils Brady ? Bien que le joueur de 45 ans se soit engagé pour l’année, si les pertes continuaient à s’accumuler, serait-il heureux de rester et de jouer les dernières affres de sa carrière dans la NFL dans une équipe défaillante dans des concours de caoutchouc inutiles et morts – pas exactement la sortie digne de son héritage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les 10 meilleurs jeux du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, de la saison 2021 de la NFL Regardez les 10 meilleurs jeux du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, de la saison 2021 de la NFL

“C’est difficile à regarder”, a écrit Neil Reynolds de Sky Sports dans sa chronique hebdomadaire. “Brady aurait pu s’éloigner après avoir remporté le Super Bowl à la fin de la saison 2020, ou à la fin de l’année dernière, terminant en tant que leader de la NFL pour les verges par la passe et les touchés.

“J’ai beaucoup travaillé pour préparer le match Bucs-Seattle Seahawks en Allemagne – je serai là pendant Sports du ciel – et je suis curieux de voir si Brady sera effectivement là.”

Regardez Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay accueillir les Ravens de Baltimore lors de Thursday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 15 vendredi.