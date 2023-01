Tom Brady quitte les co-stars de ’80 pour Brady’ en voulant plus: ‘Votre mâchoire tombe’

Les dames de “80 for Brady” sont chaudes pour leur homme principal, Tom Brady.

Dans une interview avec AARP, les actrices Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin et Sally Field ont jailli de leur amour pour l’agent libre imminent dont on parle le plus dans la NFL.

“Il est au sommet de son art et le meilleur dans son domaine, et au-delà de cela, il est magnifique, gentil et doux”, a déclaré Fonda à propos de Brady, 45 ans.

“Votre mâchoire tombe au niveau des compétences”, a noté Field à propos du septuple champion du Super Bowl.

Moreno a fait écho aux déclarations de Field en disant: “Oh, il est remarquable dans son travail, tout simplement remarquable.”

D’autre part, l’affinité de Tomlin pour Brady était plus maternelle.

“Il est comme un grand, beau et parfait garçon de 20 ans que vous voudriez être votre fils”, a-t-elle déclaré à propos de sa co-vedette.

TOM BRADY PARTAGE UN PREMIER REGARD SUR ’80 POUR BRADY’ AVEC JANE FONDA, SALLY FIELD, LILY TOMLIN ET RITA MORENO

“80 for Brady” est un film comique basé sur une histoire vraie, autour de quatre femmes qui sont des fans inconditionnels de Brady. Le film montre leur voyage pour voir Brady participer au Super Bowl LI contre les Falcons d’Atlanta. Le jeu a fini par entrer dans l’histoire – connu pour être l’un des plus grands retours de football de tous les temps.

Fonda a complimenté l’athlète et ses gestes avant le tournage.

“Je veux dire, il est venu dans nos caravanes avec des maillots pour chacun de nous et a dit de si belles choses”, a-t-elle déclaré. Dans une précédente interview avec ET Canada, Fonda a expliqué que lorsque Brady est entrée dans sa caravane, ses “genoux ont cédé”.

La semaine dernière, sur son podcast “Let’s Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray”, l’ancien coéquipier de Brady, Rob Gronkowski, qui joue également dans “80 for Brady” en tant que lui-même, a demandé à Brady s’il avait envisagé de sortir avec Field, 76 ans.

“Nous avons eu une sorte de petite chose devant la caméra, vous savez”, a plaisanté Brady.

Dans une entrevue avec ET Canada, Field a admis qu’elle était charmée par l’admission de Brady.

“Je suis flattée”, a-t-elle dit, légèrement énervée. “Ne m’en demandez même plus. De toute évidence, je suis chauve à cause de ça. C’est tellement gentil.“

Ainsi, bien que Brady soit «in» avec les femmes du film, il a de la concurrence.

Moreno a admis à l’AARP qu’elle était “une folle du football” et qu’elle aimait particulièrement les quarterbacks.

“Aaron Rodgers et Patrick Mahomes. Jimmy Garoppolo des 49ers de San Francisco est aussi mignon comme l’enfer. De beaux yeux”, s’est-elle exclamée.

“80 for Brady” sort en salles le 3 février.