Tom Brady quitte la NFL “pour de bon”

TAMPA, Floride –

Tom Brady, qui a remporté un record de sept Super Bowls pour la Nouvelle-Angleterre et Tampa, a annoncé sa retraite.

Brady – le quart-arrière le plus titré de l’histoire de la NFL et l’un des plus grands athlètes des sports d’équipe – a publié l’annonce sur les réseaux sociaux mercredi matin, une brève vidéo d’un peu moins d’une minute.

“Bonjour les gars. J’irai droit au but tout de suite”, dit Brady au début du message. “Je prends ma retraite. Pour de bon.”

Il a brièvement pris sa retraite après la saison 2021, mais a fini par revenir une année de plus avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il prend sa retraite à 45 ans, détenteur de nombreux records de passage au cours d’une carrière sans précédent de 23 ans.

Il y a un an, lorsqu’il a pris sa retraite, c’était sous la forme d’un long post Instagram. Mais environ six semaines plus tard, il a décidé de revenir pour une autre course. Les Buccaneers – avec qui il a remporté un Super Bowl il y a deux saisons – ont de nouveau participé aux séries éliminatoires cette saison, perdant lors de leur premier match en séries éliminatoires. Et à l’époque, cela posait la question de savoir si Brady rejouerait.

Seulement quelques semaines plus tard, il a donné la réponse.

“Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais sur enregistrement et que je vous le ferais savoir d’abord”, déclare Brady dans la vidéo. “Je ne serai pas long. Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière.

“Je vous remercie vraiment beaucoup, à chacun d’entre vous de m’avoir soutenu. Ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes concurrents. Je pourrais continuer indéfiniment. Il y en a trop. Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon absolu rêve. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.

Brady est le leader de carrière de la NFL pour les verges par la passe (89 214) et les touchés (649). Il est le seul joueur à avoir remporté plus de cinq Super Bowls et a été cinq fois MVP du match.

Brady a remporté trois prix NFL MVP, a été trois fois All-Pro de la première équipe et a été sélectionné 15 fois pour le Pro Bowl.

Brady et le mannequin Gisele Bundchen ont finalisé leur divorce l’automne dernier, pendant la saison des Bucs. Il a mis fin à un mariage de 13 ans entre deux superstars qui ont respectivement atteint les sommets du football et de la mode.

Il a été annoncé l’année dernière que lorsque Brady se retirerait du jeu, il rejoindrait Fox Sports en tant qu’analyste de télévision dans le cadre d’un contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans.