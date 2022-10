Tom Brady publie une déclaration au milieu de son divorce avec Gisele Bundchen – Hollywood Life

Voir la galerie





“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, Tom Brady a écrit dans une histoire Instagram publiée vendredi 28 octobre, peu de temps après avoir rapporté qu’il Gisele Bundchen avait prévu de déposer les papiers du divorce ce jour-là. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude, pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours nous assurer qu’ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.

“Nous sommes arrivés à cette décision de mettre fin à notre mariage après mûre réflexion”, a poursuivi Tom, 45 ans. Cependant, nous ne souhaitons que le meilleur les uns pour les autres alors que nous poursuivons les nouveaux chapitres de nos vies qui restent à écrire. Et nous demandons gentiment la confidentialité et le respect alors que nous naviguons dans ce qui va arriver dans les jours et les semaines à venir. Merci.”

La déclaration de Tom est intervenue peu de temps après que plusieurs médias ont rapporté que lui et Gisele, 42 ans, étaient sur le point de déposer les papiers pour « demander mutuellement la dissolution du mariage », selon CNN. Le couple déposerait en Floride, où ils vivent depuis que Tom a rejoint les Buccaneers de Tampa Bay. La rupture a commencé après la décision de Tom de ne pas se retirer du football. Bien que Tom ait dit que “ma place est toujours sur le terrain et pas dans les tribunes”, Gisele l’a apparemment pris comme Tom choisissant la NFL plutôt qu’elle et leurs deux enfants.

“C’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a déclaré Gisèle. Elle dans leur numéro d’octobre 2022. “J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie. Cependant, à l’époque, Gisele a refusé de parler de la rupture entre elle et Tom, racontant Elle qu’elle se sentait “très épanouie de cette façon, en tant que mère et en tant qu’épouse”.

“J’ai fait ma part”, a-t-elle ajouté, “qui est [to] être là pour [Tom]. J’ai déménagé à Boston et je me suis concentré sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves. Voir mes enfants réussir et devenir les beaux petits humains qu’ils sont, le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureuse. À ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus.