Tom Brady prend un congé des Buccaneers de Tampa Bay pour “s’occuper de ses affaires personnelles”

Tom Brady s’éloigne des Buccaneers de Tampa Bay pour “s’occuper de choses personnelles”, selon l’entraîneur-chef de l’équipe, Todd Bowles.

Le quart-arrière de 45 ans a raté l’entraînement jeudi et Bowles a déclaré aux journalistes qu’il ne reviendrait qu’après le deuxième match de pré-saison de l’équipe le 20 août.

“Tom a été excusé aujourd’hui”, a déclaré Bowles. “Il sera de retour quelque temps après le Tennessee. Il va s’occuper de certaines choses personnelles.

“C’est quelque chose dont nous avons parlé avant le début du camp d’entraînement. Nous avons alloué ce temps parce qu’il voulait entrer et avoir une chimie avec les gars et passer par deux semaines de camp d’entraînement.

“Sachant qu’il n’allait pas jouer les deux premiers matchs, il ne voulait pas enlever les représentants de Blaine (Gabbert) et Kyle (Trask), ainsi que (Ryan Griffin), en ce qui concerne ces deux prochains Jeux.”

Bowles n’a pas précisé la raison de l’absence de Brady, mais a déclaré que c’était un plan qui avait été mis en place avant le début du camp d’entraînement et restait confiant que Brady serait de retour pour l’affrontement d’ouverture de la saison de l’équipe contre les Cowboys de Dallas.

“De toute évidence, il y aura toujours des doutes”, a déclaré Bowles, “mais j’ai un niveau de confiance assez élevé, oui.”

Le secondeur des Bucs, Devin White, a déclaré que Brady bénéficiait du soutien et de la compréhension de son équipe.

“C’est un homme adulte – (plus adulte) que la plupart d’entre nous dans le vestiaire, et c’est un humain à la fin de la journée”, a déclaré White. “Il a des problèmes personnels, mais c’est un gars qui fait ça depuis si longtemps qu’il (n’a pas) besoin d’être ici.

“S’il n’est pas là, nous savons qu’il travaille toujours. Il a un excellent casting de soutien autour de lui et il va faire son travail, qu’il soit ici ou pas ici, donc quand il reviendra, il ne manquera jamais un battement et c’est la seule chose importante.

“Mais plus que le football, nous prions pour tout ce qu’il a en tant qu’être humain et nous espérons que tout le monde le fera aussi et c’est tout ce que nous demandons pour lui – son bien-être. Le football vient en second, lui étant un humain vient première.”

Depuis qu’il a rejoint les Bucs en 2020 en provenance des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Brady a contribué à améliorer considérablement le succès de l’équipe.

Un éternel sous-performant avant son arrivée, les Bucs ont remporté le Super Bowl lors de la première saison de Brady à la barre; sa septième bague du Super Bowl.

L’équipe n’a pas répondu aux attentes la saison dernière, perdant face aux éventuels vainqueurs du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, en séries éliminatoires.

Bien qu’il soit le quart-arrière le plus âgé de la ligue, les prévisions pour les Bucs sont encore une fois vertigineuses cette saison : Super Bowl ou échec.

