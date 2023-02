Tom Brady prend sa retraite, laissant derrière lui un héritage inimaginable

Mercredi matin, Tom Brady a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux, mettant fin à une carrière de 23 ans aux proportions impossibles.

Il va le meilleur qui ait jamais été.

Après 23 saisons dans l’arène NFL, Tom Brady est enfin fatigué. Comme à la retraite.

À 45 ans, Brady a accompli plus que tout autre joueur de l’histoire de la NFL et probablement de l’avenir. Il repart avec un record de carrière de 251-82 avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Buccaneers de Tampa Bay, vainqueur de trois MVP et de sept Super Bowls. Brady a atteint 10 Super Bowls, a été nommé à 15 Pro Bowls et a remporté trois honneurs All-Pro de la première équipe tout en formant deux équipes All-Decade.

Brady a remporté 35 matchs éliminatoires. Seules cinq équipes en ont plus dans leurs histoires respectives, l’une étant les Patriots.

Et pourtant, tous ces chiffres ahurissants ne sont pas au cœur de la raison pour laquelle Brady signifie ce qu’il fait pour le fan moyen.

Brady était l’homme ordinaire qui est devenu le rêve américain. Il a été élevé par une famille de la classe moyenne de la Bay Area, a été légèrement recruté à la sortie du lycée et s’est battu pour des clichés tout au long de sa carrière universitaire au Michigan.

Choix de sixième ronde, Brady n’était pas assuré d’avoir une place dans l’alignement du camp d’entraînement avec la Nouvelle-Angleterre, et encore moins une éventuelle chance de commencer. En tant que recrue, il a lancé trois passes et en a complété une pour six verges.

Puis Drew Bledsoe a été blessé, Brady est intervenu, et près d’un quart de siècle plus tard, nous y sommes.

Brady est finalement devenu l’athlète déterminant de son sport, le vainqueur de tous les temps. Personne ne prétendrait que Brady a des dons physiques supérieurs à nombre de ses contemporains. Il n’a jamais eu le plus gros bras, le meilleur cadre ou le plus de mobilité.

Et encore une fois, cela fait partie de l’attrait. Regarder Brady, c’était voir quelqu’un tirer le meilleur parti de lui-même. Repousser les limites de ce que son corps lui permettait d’être par la force de sa volonté. Très souvent, nous voyons la personne de divers horizons qui n’a pas réussi à réaliser ce dont elle est capable. Brady était un témoignage hebdomadaire de ce qui pourrait être si seulement nous exigeions le meilleur de nous-mêmes.

Quand les gens comparent Brady à Michael Jordan et Tiger Woods, ils se trompent. Brady n’a jamais été Jordan ou Woods. Il partageait le point commun d’être exceptionnellement motivé pour réussir, mais il n’avait pas les prouesses physiques des autres. Brady n’a jamais été un prodige, il ne s’attendait pas à réussir comme ces deux-là.

Brady ressemble beaucoup plus à Bill Russell, que peu de gens croient être le plus grand basketteur à avoir vécu, mais qui est indéniablement le plus grand vainqueur du sport. Russell était à peine remarqué au lycée avant – contrairement à Brady – de devenir une force à l’université, puis de remporter 11 titres NBA avec les Boston Celtics. Il reste vénéré par ses coéquipiers.

S’il y a un bilan final pour Brady, c’est l’héritage laissé derrière lui. C’est l’histoire impossible d’un enfant du NFL Scouting Combine ressemblant à un sac de lait humain, qui ne pouvait pas distancer un épicier. Ce gamin est devenu en quelque sorte le plus grand vainqueur que le plus grand sport du pays ait jamais connu.

Dans les décennies à venir, Brady sera sans aucun doute aux yeux du public en tant que diffuseur ou autre. Il sera accueilli par des fans petits et grands, voulant un autographe ou simplement un moment. Ils voudront dire qu’ils ont rencontré une légende vivante.

Ils diront qu’ils ont rencontré la grandeur. Ils diront qu’ils ont vu le meilleur de tous les temps.