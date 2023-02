Tom Brady prend sa retraite à 45 ans, insistant cette fois sur le fait que c’est “pour de bon”

TAMPA, Floride (AP) – Cette fois, Tom Brady dit qu’il a fini pour de bon.

Le septuple vainqueur du Super Bowl avec la Nouvelle-Angleterre et Tampa Bay a annoncé mercredi sa retraite de la NFL, exactement un an après avoir déclaré pour la première fois que ses jours de jeu étaient terminés, en publiant une brève vidéo d’un peu moins d’une minute sur les réseaux sociaux.

Contrairement à l’hiver dernier, cependant, le quart-arrière le plus titré de l’histoire de la ligue, ainsi que l’un des plus grands athlètes des sports d’équipe, a déclaré que sa décision était définitive.

“Bonjour les gars. J’irai droit au but tout de suite », déclare Brady au début du message. « Je prends ma retraite. Pour de bon.”

Il a brièvement pris sa retraite après la saison 2021, mais a fini par revenir une année de plus avec les Buccaneers. Il prend sa retraite à 45 ans, propriétaire de pratiquement tous les records de passes significatifs de la NFL au cours d’une carrière sans précédent de 23 ans.

Il y a un an, quand il a pris sa retraite, c’était sous la forme d’un long Publication Instagram. Mais environ six semaines plus tard, il a décidé de revenir pour une course de plus, invoquant des “affaires inachevées” après une sortie anticipée des séries éliminatoires.

Les Buccaneers – avec qui il a remporté un Super Bowl il y a deux saisons – ont de nouveau participé aux séries éliminatoires cette saison, perdant lors de leur premier match en séries éliminatoires. Et à l’époque, cela posait la question de savoir si Brady rejouerait.

Seulement quelques semaines plus tard, il a donné la réponse.

“Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais simplement sur enregistrement et que je vous le ferais savoir en premier”, déclare Brady dans la vidéo. « Je ne serai pas long. Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière.

«Je vous remercie vraiment beaucoup les gars, à chacun d’entre vous de m’avoir soutenu. Ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes concurrents. Je pourrais continuer indéfiniment. Il y en a trop. Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.”

Brady est le leader de carrière de la NFL pour les verges par la passe (89 214) et les touchés (649). Il est le seul joueur à avoir remporté plus de cinq Super Bowls et a été cinq fois MVP du match. Il détient également des marques pour les victoires en saison régulière (251), les apparitions au Super Bowl (10), les matchs éliminatoires et les victoires (48, 35), ainsi que les verges éliminatoires (13 400) et les touchés (88).

“L’héritage de Tom est inégalé dans l’histoire de ce jeu. Tous les titres et statistiques du Super Bowl parlent d’eux-mêmes, mais l’impact qu’il a eu sur tant de gens au fil des ans est ce que j’apprécie le plus », a déclaré le directeur général des Buccaneers, Jason Lichet.

« Son empreinte sur cette organisation nous a aidés à nous emmener au sommet de la montagne. Il nous manquera certainement en tant que quart-arrière, mais il me manquera également en tant que leader et ami », a ajouté Licht. « Toute notre organisation lui est redevable pour ce qu’il nous a fourni au cours des trois dernières années. Nous n’oublierons jamais les victoires ou les distinctions, et son influence se fera sentir pendant des années.

Brady a annoncé sa retraite un jour après avoir assisté à la première de “80 for Brady” – qui sort vendredi – à Los Angeles. Le film raconte l’histoire de quatre amis de toujours, joués par Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno et Sally Field, qui sont allés à un Super Bowl pour voir jouer Brady.

On lui a demandé mardi soir s’il ressentait un lien avec les femmes – les quatre étoiles ont entre 76 et 91 ans – qui ne veulent pas prendre leur retraite.

« Ils travaillent dur et ils adorent ça. Tant mieux pour eux », a déclaré Brady à l’Associated Press. « Vous savez, c’est juste que c’est ça la vie. Tu dois, tu sais, te réveiller chaque jour avec un but. Et quand tu trouves quelque chose que tu aimes faire, tu sais, c’est dur de s’arrêter. Vous l’appréciez vraiment. Et il y a beaucoup d’aspects que vous appréciez. Donc, ils l’apportent encore à cet âge. C’est vraiment incroyable de les voir sur le plateau et combien d’énergie ils ont. Et j’ai certainement été inspiré par eux et j’ai appris beaucoup de leçons sur toute cette expérience.

Célèbre sous-estimé à son arrivée dans la NFL – il a été choisi 199e au repêchage de 2000 par les Patriots, derrière six autres quarts, trois botteurs et un parieur – on ne s’attendait certainement pas à ce que Brady devienne synonyme de grandeur. Il a disputé un match en tant que recrue, complétant l’une des trois passes pour six verges.

L’année suivante, tout a changé.

Brady a pris la relève en tant que partant des Patriots, l’équipe a battu les Rams de St. Louis dans le Super Bowl qui a couronné la saison 2001 et lui et l’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick étaient sur la bonne voie pour devenir le duo entraîneur-QB le plus titré du football. l’histoire.

Plus de victoires au Super Bowl sont survenues après les saisons 2003 et 2004. Les Patriots sont revenus au sommet du football pour la quatrième fois à l’ère de Brady une décennie plus tard pour couronner la saison 2014, le début de trois autres titres en cinq ans.

Il a signé avec Tampa Bay en agence libre en 2020 et a ajouté une septième bague du Super Bowl à sa collection lors de sa première saison avec sa nouvelle équipe. Les Bucs ont remporté 37 matchs (y compris les séries éliminatoires) avec Brady au quart-arrière – le troisième plus grand nombre de la ligue au cours des trois dernières saisons derrière Kansas City (46) et Buffalo (41).

“Je pense que j’ai été enregistré des dizaines de fois en disant qu’il n’y avait pas de quart-arrière que je préférerais avoir que Tom Brady, et je ressens toujours cela”, a déclaré Belichick en 2021 – peu de temps avant que Tampa Bay, avec Brady, n’arrive à New Angleterre et a battu les Patriots dans un match surnommé “The Return”. “J’ai eu beaucoup de chance d’avoir Tom comme quart-arrière, de l’entraîner, et il était aussi bon que n’importe quel entraîneur pourrait jamais demander.”

Brady a établi des records de la ligue en une seule saison pour les réussites (490) et les tentatives de passes (733) tout en lançant pour 4 643 verges, 25 touchés et neuf interceptions lors de sa dernière saison. Les Bucs, cependant classés bons derniers en attaque précipitée et, obligés de compter presque uniquement sur le bras de Brady, ont eu du mal à faire entrer le ballon dans la zone des buts.

Après avoir marqué 61 touchés en 2021, Tampa Bay a glissé à 31 la saison dernière et n’a récolté en moyenne que 18,4 points par match, contre plus de 30 lors des deux premières saisons de Brady avec les Bucs.

À 8-9, la seule saison perdante de Brady en plus de deux décennies en tant que partant de la NFL, les Bucs ne sont devenus que la quatrième équipe de l’histoire de la ligue à gagner une place en séries éliminatoires avec une marque perdante dans une année sans grève. Les luttes offensives se sont poursuivies lors d’une défaite déséquilibrée contre Dallas lors de la ronde des jokers NFC.

Brady a remporté trois prix NFL MVP, a été trois fois All-Pro de la première équipe et a été sélectionné au Pro Bowl 15 fois.

Brady et le mannequin Gisele Bündchen ont finalisé leur divorce l’automne dernier, pendant la saison des Bucs. Il a mis fin à un mariage de 13 ans entre deux superstars qui ont respectivement atteint les sommets du football et de la mode.

Il a été annoncé l’année dernière que lorsque Brady se retirerait du jeu, il rejoindrait Fox Sports en tant qu’analyste de télévision dans le cadre d’un contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans.

Fred Goodall, l’Associated Press