Tom Brady pourrait prendre sa retraite à la mi-saison au milieu des rumeurs de divorce

Si cela se produit, la calomnie sera ROBUSTE et nous sommes là pour chaque syllabe !

Tom Brady pourrait prendre sa retraite au milieu de cette saison de la NFL selon un quart-arrière qui jouait pour les Buccaneers de Tampa Bay. Chris Simms a récemment été interrogé par l’initié de la NFL Mike Florio sur Pro Football Talk Live de NBC et sa réponse est aussi choquante pour certains que satisfaisante pour d’autres (c’est nous, nous sommes « les autres »). Simms pense que Brady pourrait raccrocher ses crampons à la mi-saison en raison des “trucs personnels” auxquels il a affaire, c’est-à-dire des rumeurs selon lesquelles lui et Gisele Bundchen sont sur le point de divorcer.

“Normalement, j’aurais l’impression que c’est Rodgers qui serait ce type”, a-t-il déclaré. “Mais à cause de cette année et de certaines des choses hors du terrain qui frappent à la maison et des trucs personnels avec Brady, c’est la seule année où je pense que ce pourrait être Brady.”