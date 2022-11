Voir la galerie





Il semble que la question de Tom BradyLa carrière de est à jamais dans la balance. Lors de l’épisode du lundi 28 novembre de son Allons-y! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray podcast, la superstar de la NFL récemment divorcée, 45 ans, a plaisanté sur l’état actuel de son contrat. Quand co-héberger Jim Grey a demandé à Tom s’il serait de retour pour la saison prochaine et lui a rappelé la “portion de 18 matchs de cette séquence de victoires.”, Tom a ironiquement plaisanté, “C’est vrai, c’est vrai. Je suis en sursis de toute façon, alors.

Le père de trois enfants a également déclaré qu’il se concentrait actuellement sur le “jour après jour, jeu après jeu” alors qu’il s’adapte à la vie après le divorce. “J’aime le sport, donc j’aime la préparation”, a-t-il déclaré. “J’aime nous voir nous améliorer et nous améliorer. Et je pense qu’il y a définitivement des choses sur le terrain d’entraînement qui se sont améliorées.

Les commentaires interviennent après la décision cataclysmique de Tom de se retirer, puis de se retirer, de la NFL en mars. Son mariage avec l’ancien mannequin Gisele Bundchen, 42 ans, s’est ensuite effondrée, prétendument à cause de sa déception qu’il ait décidé de ne pas mettre fin à sa carrière sportive. Une source nous a dit que Gisele s’était sentie « mentie » après que Tom ait annoncé qu’il reviendrait au sport.

“Gisele ne voudrait jamais que Tom abandonne ses rêves et sa passion pour elle et les enfants car elle sait à quel point le football est important pour lui”, a déclaré une source proche du couple. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en septembre. “Mais il lui a promis qu’il était brisé et elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions à propos de toute cette épreuve. Ils ont conclu un accord quand il prendrait sa retraite et elle se sent mentie à ce stade.

L’ancien couple puissant a finalisé son divorce en octobre, après 13 ans de mariage, déclarant que la séparation était “à l’amiable”. Ils partagent des enfants Benjamin12, et Viviane9. Tom partage également son fils John15 ans, avec ex Bridget Moynahan.