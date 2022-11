Tom Brady partage une photo d’Halloween avec ses enfants après son divorce avec Gisele Bündchen

Tom Brady a donné un aperçu de ses célébrations d’Halloween avec ses enfants.

Mardi, Brady s’est rendu sur Instagram pour partager une photo festive avec ses deux plus jeunes enfants, qu’il partage avec son ex-épouse Gisele Bündchen. Brady a été vu portant un costume de faucheuse.

“Insérez une blague sur la faucheuse ici… Joyeux Halloween !” Brady a sous-titré son message. Sa fille, Vivian, 9 ans, et son fils, Benjamin, 12 ans, ont montré leurs costumes d’Halloween alors qu’ils tenaient des seaux pour un tour ou un traitement.

Avant les vacances, Brady a révélé qu’il espérait voler sous le radar avec ses enfants.

Brady a partagé sur son podcast SiriusXM “Allons-y! Avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray” qu’il prévoyait d’aller tromper ou traiter avec ses enfants. Brady partage Benjamin et Vivian avec Bündchen. Il partage également son fils Jack, 15 ans, avec son ex-petite amie Bridget Moynahan.

“Nous avons prévu une grande soirée à l’avance, donc ça devrait être une soirée amusante. … Donc, notre bloc ici à Tampa est assez intense avec Halloween parce que c’est un bloc assez facile d’accès. C’est une nuit très, très festive. Alors, les enfants sont super excités et devraient être une soirée vraiment amusante pour nous”, a déclaré Brady.

Lorsqu’on lui a demandé si le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay avait l’intention de se déguiser, il a répondu: “Le truc pour moi est de sortir et de m’assurer que je peux passer un peu inaperçu.”

Brady a ajouté: “Alors, j’espère que je suis un peu anonyme ce soir pour que les enfants puissent vraiment s’amuser. Cela pourrait devenir un peu mouvementé, et si c’est le cas, je reviendrai à la maison. Mais j’espère pouvoir être juste un autre papa dans la rue ce soir dans un costume cool.”

Brady et Bündchen officiellement ont annoncé leur divorce dans des publications Instagram séparées vendredi.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et le mannequin ont lancé des rumeurs de divorce depuis le début de la saison 2022 de la NFL.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady dans son message sur les réseaux sociaux. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit, bien sûr, difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.”

“Je demande gentiment que notre vie privée soit respectée pendant cette période sensible. Merci.”

Brady et Bündchen se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami dans un bar à vin en 2006 et se sont mariés trois ans plus tard, le 26 février 2009.