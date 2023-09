Tom Brady partage un message énigmatique au milieu de la romance d’Irina Shayk – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Phil Oldham/Shutterstock

Tom Brady46 ans, a peut-être eu Irina Shayk37 ans, dans son esprit alors qu’il lisait un passage d’un expert en méditation Diego Pérez. L’athlète à la retraite a publié une photo des « 9 choses qui détiennent un grand pouvoir » du livre sur son histoire Instagram le 30 août. Le passage contenait « repos », « gentillesse », « méditation », « vulnérabilité », « guérison personnelle », » « Être honnête avec les autres », « adopter une croissance tout au long de la vie », « favoriser des liens profonds » et « donner sans vouloir en retour » sont énumérés. « J’adore, merci d’avoir partagé @yungpueblo », a écrit Tom sur son message, avec trois émojis coeur rouge.

Le message énigmatique de Tom mentionnait une « guérison » à la suite de son divorce avec son ex-femme Gisele Bundchen, 43 ans. L’ancien couple qui a deux enfants ensemble a été marié pendant 13 ans jusqu’en octobre 2022. Depuis la séparation très médiatisée, Tom a semblé passer à autre chose avec Irina. La phrase sur « l’établissement de liens profonds » tirée du passage que Tom a publié pourrait très bien concerner sa nouvelle relation avec le mannequin russe, qui partage un enfant avec son ex. Bradley Cooper48.

La nouvelle de la relation entre Tom et Irina a éclaté le 24 juillet lorsque des photos d’eux en train de s’emballer sur le PDA devant son domicile à Los Angeles ont fait surface. Les deux hommes auraient passé la nuit ensemble. Tom et Irina se sont à nouveau retrouvés lors d’un dîner dans un restaurant de sushi à New York le 28 juillet. Puis, à la mi-août, Tom et Irina ont été aperçus dans le même hôtel de Londres, bien qu’ils aient pris soin de ne pas être photographiés ensemble. Il a été rapporté que les deux hommes se sont connectés alors qu’ils assistaient au même mariage en juin après des années à « courir dans les mêmes cercles ».

Au milieu de sa romance avec Tom, Irina a récemment retrouvé Bradley en vacances en Italie. Les ex ont été rejoints par leur fille de 6 ans Léa pour l’escapade estivale, dont Irina a partagé des photos sur son Instagram. « Le voyage en Italie avec sa fille est amusant pour tout le monde », a déclaré une source proche d’Irina. PERSONNES le 29 août. « Léa souhaite qu’ils voyagent tous ensemble. Et Irina et Bradley sont amicaux et s’entendent bien. Ils veulent tous les deux rendre Léa heureuse.

Irina et Bradley entretiennent une relation de coparentalité amicale depuis leur séparation en 2019. À l’automne 2022, la rumeur disait même que les ex s’étaient remis ensemble après de multiples observations, mais aucune des deux stars n’a jamais confirmé si les rumeurs étaient vraies. Et depuis, les nombreux rendez-vous d’Irina avec Tom indiquent qu’elle cherche simplement à être amicale avec son ex et à quelque chose de plus sérieux avec l’ancien quarterback.