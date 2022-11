Tom Brady parle du divorce de Gisele Bündchen pour la première fois

Après avoir finalement annoncé son divorce avec Gisele Bündchen après des mois de rumeurs, Tom Brady révèle sa concentration alors qu’il avance dans sa vie.

Dans le dernier épisode de son podcast, Allons-y! Avec Tom Brady, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a parlé de sa vie après le divorce de sa femme depuis 13 ans. Il n’est pas surprenant que l’athlète garde les choses vagues, promettant de se concentrer sur le football et ses enfants alors qu’il avance dans sa vie et sa carrière.

“Je pense qu’il y a beaucoup de professionnels dans la vie qui vivent des choses qu’ils gèrent au travail et qu’ils gèrent à la maison”, a déclaré Brady sur son podcast. “Évidemment, la bonne nouvelle est que c’est une situation très amicale, et je suis vraiment concentré sur deux choses : prendre soin de ma famille, et certainement de mes enfants, et deuxièmement, faire de mon mieux pour gagner des matchs de football. C’est ce que font les professionnels. »

Il a poursuivi: «Vous vous concentrez au travail quand il est temps de travailler, puis lorsque vous rentrez à la maison, vous vous concentrez sur les priorités qui sont à la maison. Tout ce que vous pouvez faire, c’est le mieux que vous puissiez faire. C’est ce que je continuerai à faire tant que je travaillerai et tant que je serai papa.