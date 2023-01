Tom Brady parle de l’avenir dans la NFL et d’une éventuelle retraite après une défaite en séries éliminatoires – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : John Raoux/AP/Shutterstock

La saison de football 2022 n’est même pas encore terminée, mais tout le monde meurt déjà d’envie de savoir quoi Tom Brady, 45 ans, fera l’année prochaine. Les rêves du quart-arrière de remporter un huitième Super Bowl se sont terminés lorsque lui et les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu contre les Cowboys de Dallas 31-14 le 16 janvier. Au cours de la conférence de presse d’après-match, Tom a été interrogé sur ses plans pour l’avenir “Je” Je vais rentrer chez moi et passer une bonne nuit… aussi bien que possible ce soir », a déclaré Tom aux journalistes après le match, selon le Poste de New York. “Ce ne sera qu’un jour à la fois, la vérité.”

Plus à propos Tom Brady

Malgré une saison perdante pour les Bucs, Tom et ses coéquipiers ont pu se qualifier pour les séries éliminatoires, mais le joueur de 45 ans n’a pas pu mener son équipe à la victoire. Après 23 ans dans la ligue, les fans se demandent si cela pourrait vraiment être le cas pour Tom. Bien sûr, nous avons déjà emprunté cette voie, mais il s’est passé beaucoup de choses dans la vie de Tom depuis la dernière fois qu’il a essayé de prendre sa retraite.

Après la saison 2021 — sa deuxième avec les Buccaneers — Tom a raccroché son casque et annoncé sa retraite début 2022. À l’époque, Tom s’était dit prêt à consacrer plus de temps à sa famille, car ses trois enfants grandissaient. et il savait qu’il manquait des choses. Quelques semaines plus tard, cependant, Tom a révélé qu’il n’était pas encore tout à fait prêt à mettre fin à sa carrière de footballeur, alors qu’il retournait jouer à nouveau avec les Bucs. Tom a mené l’équipe à une victoire au Super Bowl lors de sa première saison en 2020 après avoir joué pendant 20 saisons (et remporté six Super Bowls) avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Au milieu de la saison de football 2022, Tom a annoncé qu’il divorçait de sa femme, Gisele Bundchen, après 13 ans de mariage. Les ex ont deux enfants (Benjamin13 et Viviane, 10) ensemble. Tom a aussi un fils, Jack15 ans, avec ex Bridget Moynahan.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Maintenant, Tom est un agent libre, ce qui signifie qu’il pourrait retourner à Tampa pour une autre saison OU passer dans une autre équipe s’il décide de ne pas prendre sa retraite. La conversation autour de son avenir se poursuivra probablement jusqu’à ce qu’il fasse une annonce officielle dans un sens ou dans l’autre.

Lien connexe Lié: Veronika Rajek : tout ce qu’il faut savoir sur le mannequin jaillissant de Tom Brady après son divorce

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.