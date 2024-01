Tom Brady nutrition et marques de vêtements fusionnent avec Nobull

Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, fusionne son entreprise de santé et de nutrition, TB12, et son entreprise de vêtements, Brady, avec la marque d’entraînement Nobull.

Dans le cadre de cet accord, Brady deviendra le deuxième actionnaire de Nobull, derrière le fondateur de BodyArmor, Mike Repole, qui a racheté la société l’année dernière.

Les termes de l’accord n’ont pas été fournis.

Nobull a été fondée en 2015 par les anciens dirigeants de Reebok, Marcus Wilson et Michael Schaeffer. L’entreprise basée à Boston emploie environ 100 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine et vend ses baskets et ses vêtements principalement en ligne.

Dans le cadre de la fusion, la société continuera à opérer sous la marque Nobull et vise à devenir une entreprise complète de bien-être.

“Je voulais faire quelque chose de vraiment grand”, a déclaré Repole à propos de l’accord avec Brady. “Je pense que Nobull a ici une chance d’être cette marque historique épique – en jouant dans un espace de santé et de bien-être, à travers des baskets, des vêtements, une mentalité nutritionnelle et en aidant réellement les gens face à l’adversité, à la résilience et au courage.”