Tom Brady nutrition et marques de vêtements fusionnent avec Nobull

Les termes de l’accord n’ont pas été fournis.

Nobull a été fondée en 2015 par les anciens dirigeants de Reebok, Marcus Wilson et Michael Schaeffer. L’entreprise basée à Boston emploie environ 100 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine et vend ses baskets et ses vêtements principalement en ligne.

Dans le cadre de la fusion, la société continuera à opérer sous la marque Nobull et vise à devenir une entreprise complète de bien-être.

“Je voulais faire quelque chose de vraiment grand”, a déclaré Repole à propos de l’accord avec Brady. “Je pense que Nobull a ici une chance d’être cette marque historique épique – en jouant dans un espace de santé et de bien-être, à travers des baskets, des vêtements, une mentalité nutritionnelle et en aidant réellement les gens face à l’adversité, à la résilience et au courage.”