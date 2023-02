Tom Brady n’est pas le premier athlète à aller à Hollywood

Les films se débattent avec cette énigme depuis le début, lorsque Thomas Edison a filmé un match de 1894 entre les boxeurs Mike Leonard et Jack Cushing et l’a vendu au public sur Kinetoscope à 10 cents la partie. L’ère du silence, une fois lancée, a été l’apogée des stars du sport à l’écran, à la fois parce qu’elle permettait au public de voir leurs héros de près et parce que le manque de dialogue évitait tout besoin d’un jeu d’acteur entraîné.

Non seulement l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre / actuel Tampa Bay Buccaneer (qui a récemment annoncé sa retraite) apparaît comme lui-même dans la nouvelle comédie “80 For Brady”, mais le mythe qui l’entoure constitue la base de l’intrigue, avec quatre seniors Patriots fans – interprétés par Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno et Sally Field – se sont rendus au Super Bowl 2017 à Houston. Brady apparaît dans les scènes finales, se faisant dynamiser par le personnage de Tomlin, et disons simplement qu’il devrait probablement conserver son travail quotidien. Mais le public ne s’attend pas vraiment à ce que le quart-arrière de 45 ans révèle soudainement son Christian Bale intérieur. Ils veulent juste – eh bien, quoi faire Ils veulent? Quel est l’attrait d’un jock hors de l’eau ?

Le cogneur des Detroit Tigers Ty Cobb est apparu dans un drame de 1917 intitulé “Somewhere in Georgia”, maintenant perdu, qui l’a présenté comme un employé de banque joueur de baseball qui sauve sa fille des ravisseurs et remporte le grand match. Le Bambino lui-même, Babe Ruth des Yankees de New York, a joué le rôle d’un bébé fictif d’une petite ville dans le film de 1920 “Headin’ Home”. Disponible sur YouTube ce film centenaire est amusant de son temps et Ruth est une présence à l’écran aimablement persuasive – une star de cinéma.

Avec l’arrivée du son au milieu des années 1920, les athlètes ont recommencé à être des objets trouvés à l’écran, faisant des camées et appelés à dire une ou deux lignes pour montrer qu’ils étaient, en fait, humains. Même les olympiens qui se sont taillé une véritable carrière à l’écran – les nageurs Johnny Weissmuller (“Tarzan”) et Esther Williams, la patineuse Sonja Henie – n’étaient pas pris au sérieux en tant qu’acteurs. Plus typique était la comédie “Pat and Mike” de Spencer Tracy-Katherine Hepburn de 1952, qui a fait appel à une série de noms réels pour donner de la crédibilité à son histoire centrée sur le sport : les stars du tennis Gussie Moran et Don Budge ; les golfeurs Babe Didrikson Zaharias et Helen Dettweiler. Aucun d’entre eux n’a été appelé à faire le moindre travail de dialogue.

L’exception ici est “The Jackie Robinson Story”, un long métrage de 1950 qui présente le Brooklyn Dodger comme lui-même dans une version considérablement adoucie de la façon dont il a brisé la barrière des couleurs dans le baseball professionnel. Robinson est clairement un acteur amateur mais il est crédible même dans des scènes romantiques fictives impliquant sa co-star, une très jeune Ruby Dee. La performance est vraiment la première à démêler une différence fondamentale entre deux types de célébrités – le sport et le cinéma – qui continue de se jouer sur les écrans aujourd’hui lorsque des joueurs comme Brady montent sur scène.





La différence réside dans l’esprit et les attentes des spectateurs, et c’est la différence entre l’effort et l’imposture. En termes simples, nous aimons regarder les athlètes faire et nous aimons regarder des acteurs être. Lorsque les acteurs incarnent des stars du sport – Will Smith dans le rôle de Muhammad Ali (“Ali”, 2001), Gary Cooper dans le rôle de Lou Gehrig (“La fierté des Yankees”, 1942), Saniyya Sidney et Demi Singleton dans le rôle de Venus et Serena Williams (“King Richard ,” 2021) – nous apprécions l’habileté et le charisme de la performance et nous adhérons pour la durée du spectacle, mais nous savons que ce n’est pas la vraie chose. Avec les athlètes vedettes, “la vraie chose” est primordiale – la connaissance que leurs réalisations se produisent dans le temps et l’espace réels et grâce à des réflexes finement affinés. Une performance d’acteur est un produit de la pensée, mais si un athlète réfléchit trop à ce qu’il fait, cela peut lui donner des frissons.