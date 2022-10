Tom Brady ne prend pas sa retraite à la mi-saison au milieu du drame de Gisele Bundchen Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Tom Brady a déclaré que “ma place est toujours sur le terrain et pas dans les tribunes” avant de ne pas prendre sa retraite en mars, mais est-ce que cela tient toujours sept mois plus tard ? Au milieu d’un départ 3-3 avec les Buccaneers de Tampa Bay et de problèmes de mariage signalés avec Gisele Bundchen sur sa décision de revenir, il a été dit que Tom, 45 ans, pourrait entendre et raccrocher son casque avant la mi-parcours de la saison – et il a mis fin à cette conversation le 20 octobre. Dans un extrait d’une conférence de presse publiée sur le Instagram de Bucs, Tom s’est engagé à terminer cette saison. “J’aime le sport, j’aime les coéquipiers et je veux aller faire du bon travail pour cette équipe comme je l’ai toujours fait”, a-t-il déclaré. “Donc, pas de retraite dans mon avenir.”

Plus à propos Tom Brady

Avec Tom et Gisele, 42 ans, qui auraient été avocats en vue d’une scission, il y avait des spéculations selon lesquelles Brady pourrait prendre un autre congé pour s’occuper de sa vie personnelle. Les discussions sur la signature de Brady à la mi-saison ont pris de l’ampleur lors de l’épisode du 18 octobre de Pro Football Talk en direct. “Normalement, j’aurais l’impression que c’est [Aaron] Rodgers ce serait ce gars-là », ancien quart-arrière des Bucs Chris Sims a dit. “Mais à cause de cette année et de certains des trucs hors du terrain qui frappent à la maison et des trucs personnels avec Brady, c’est la seule année où je pense que ce pourrait être Brady. «Je pense que Rodgers est généralement le gars qui est le plus renégat et qui se dit:« merde, je sors d’ici. Mais c’est une année bizarre où nous voyons Brady faire des conneries bizarres et avoir des problèmes personnels.

La référence de Simms à certaines de ces “merdes bizarres” pourrait être les crises de colère de Brady. Brady a déchiré sa ligne offensive lors du match du 16 octobre entre les Bucs et les Steelers de Pittsburgh, les réprimandant pour être “tellement meilleurs que la façon dont vous jouez”. Les Bucs ont perdu ce match, 20-18. Face aux Saints de la Nouvelle-Orléans lors du deuxième match de la saison, un Tom frustré a jeté un iPad de touche au sol. Les Bucs finiraient par l’emporter dans ce match.

Brady a abordé le comportement récent dans l’épisode du 17 octobre du podcast SiriusXM Allons-y! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray. “Je ne sais pas si c’est de la motivation”, a-t-il dit, “mais je pense que c’est une mauvaise journée quand il y a plus de bombes F que de touchés. Donc, ce n’était pas l’un de mes meilleurs jours.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Une semaine plus tôt, Tom a fait allusion au problème entre lui et Gisèle. “Il y a des choses que je traverse dans la quarantaine, et c’est la vie”, a-t-il déclaré. «Et vous apprenez à grandir et vous apprenez à faire face à la vie. Et c’est ce que nous essayons tous de faire. Nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. »