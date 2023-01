Tom Brady ne précipitera pas sa décision sur l’avenir, mais des changements se profilent pour les Buccaneers

Greg Auman Journaliste NFC Sud

Le changement, et potentiellement beaucoup, semble inévitable pour les Bucs au cours des deux prochains mois.

Cela commence avec le quart-arrière Tom Brady, qui aurait pu jouer son dernier match à Tampa – et peut-être ou peut-être pas dans la NFL – avec la décevante défaite 31-14 de lundi contre les Cowboys.

Cela pourrait également inclure le coordinateur offensif Byron Leftwich, bien qu’un rapport selon lequel il devrait être renvoyé semble au moins prématuré, l’entraîneur-chef Todd Bowles ayant déclaré mardi après-midi qu’aucune décision n’avait été prise quant à l’avenir de Leftwich.

“Je n’ai aucune évaluation pour le moment”, a déclaré Bowles à propos de Leftwich et de ses autres assistants. “J’évalue les joueurs. Nous nous réunirons en tant qu’entraîneurs plus tard dans la semaine, et je rencontrerai des entraîneurs individuels ainsi que le personnel, ce que nous faisons chaque année, et nous ferons ces évaluations à ce moment-là.”

À quoi ressemble l’avenir de Tom Brady ? Dans son interview d’après-match, Tom Brady a déclaré qu’il allait “prendre les choses un jour à la fois”. Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman discutent de ce qu’ils pensent être la prochaine étape pour TB12.

Et au-delà de ces deux, les mois à venir apporteront presque certainement des changements importants dans l’agence libre, avec un espace de plafond limité et 25 agents libres, dont le capitaine et secondeur de longue date Lavonte David, ainsi que trois choix de repêchage de 2019 dans le secondaire défensif.

David est le joueur des Bucs le plus ancien, ayant terminé sa 11e saison, couvrant cinq entraîneurs et passant d’années sans place en séries éliminatoires à la séquence actuelle de trois ans en séries éliminatoires. Il a également 32 ans et un agent libre à un poste qui pardonne moins l’âge que beaucoup.

“Bien sûr. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que lundi était son dernier match à Tampa. “Je ne m’en soucie pas trop. Ce n’est pas à moi de décider. Je vais prendre l’intersaison, juste réfléchir, remettre mon corps en ordre, voir ce que je fais à partir de là.”

Il en sera de même pour quatre choix de repêchage de 2019 – les corners Sean Murphy-Bunting et Jamel Dean, la sécurité Mike Edwards et le secondeur extérieur Anthony Nelson – qui ont joué quatre ans dans la défense de Bowles mais sont maintenant en mesure de tester le marché des agents libres. , potentiellement avec une demande qui dépasse la capacité des Bucs à les garder en ville. La majeure partie de la ligne défensive est composée d’agents libres, ainsi que du receveur Julio Jones et de vétérans des deux côtés du ballon.

“J’adorerais être de retour, mais vous devez regarder la meilleure opportunité”, a déclaré Dean, qui était limité aux équipes spéciales jouant lundi alors que les entraîneurs allaient avec Murphy-Bunting au coin, citant la blessure à l’orteil et la maladie de Dean pendant la semaine comme facteurs.

Les Bucs ont environ 43 millions de dollars de plus que le plafond salarial projeté en ce moment, ce qui nécessitera une restructuration sinon des coupes et d’autres mesures pour les mettre en position de garder le meilleur de leurs agents libres. Tackle Donovan Smith, qui a pris du recul cette année et qui a un salaire non garanti de 15 millions de dollars pour 2023, pourrait faire partie des coupes liées au plafond.

Bowles a offert des nouvelles encourageantes mardi sur la santé du receveur Russell Gage, qui a été blessé tard dans le match de lundi et transporté hors du terrain alors qu’il était immobilisé. Bowles a déclaré qu’il devait sortir d’un hôpital de Tampa mardi après-midi, et bien que Gage ait subi une commotion cérébrale, il n’a pas de blessure grave au cou et a des mouvements et des sensations complets dans toutes ses extrémités.

“J’apprécie tous les textes, appels, pensées et prières que vous avez tous exprimés envers ma famille et moi”, a écrit Gage sur Twitter mardi après-midi. “Je voulais juste vous faire savoir que je vais très bien et que je suis de bonne humeur ! Merci !”

Les Bucs ont passé des entretiens de fin de saison avec des joueurs mardi alors qu’ils leur faisaient leurs adieux pour l’intersaison. Bowles a déclaré que même si le travail hors saison sera volontaire pendant les prochains mois jusqu’au minicamp en juin, il espérait avoir un taux de participation élevé de joueurs appréciant l’importance de travailler ensemble.

“L’intersaison est volontaire, mais en même temps, elle crée de la camaraderie, de la chimie et de la culture”, a-t-il déclaré. “Quand vous avez une intersaison et que tout le monde a son propre entraîneur personnel et que vous revenez, vous n’êtes pas vraiment ensemble à ce moment-là.”

Tampa Bay a fait un grand pas en arrière offensivement, passant de 61 touchés en 2021 à 31 cette saison pour presque réduire de moitié cette production de buts; en tant qu’équipe, ils ont marqué 198 points de moins en 2022 pour le deuxième plus grand abandon en une seule saison de l’histoire de la NFL. Les Bucs ont terminé avec la pire attaque de course de la ligue, et Bowles a déclaré que cela ne devrait pas être attribué uniquement au blocage ou à ses porteurs de ballon.

“Je pense que chaque fois que vous êtes le pire dans la ligue, c’est une combinaison de tout”, a déclaré Bowles. “Il n’y a pas une seule chose que vous pouvez indiquer, pour dire que nous n’étions pas bons dans le jeu de course. Nous n’étions tout simplement pas bons dans le jeu de course. Nous allons regarder la bande et réévaluer tout et prendre des décisions à l’avenir de pourquoi nous avons eu une si mauvaise chose.”

Bowles a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef à la fin du mois de mars, il a donc dû hériter du personnel d’entraîneurs de Bruce Arians, et s’il y a des changements à apporter, il est logique de les faire bientôt, avant que les meilleurs remplaçants ne soient saisis par d’autres équipes. leur propre nouveau personnel d’entraîneurs. Brady, qui a pris sa retraite puis a changé d’avis 40 jours plus tard au printemps dernier, a déclaré qu’il souhaitait prendre le temps de prendre sa décision cette fois, et cela devrait idéalement précéder les décisions difficiles de Tampa Bay avant le libre arbitre en mars.

Les Bucs ont terminé 8-9, donnant à Brady un record de défaites pour la première fois en 21 ans en tant que quart partant, et la consolation de gagner la NFC Sud a été rapidement éclipsée par la sortie catégorique et précoce des séries éliminatoires de lundi. Les Bucs 2023 pourraient avoir une identité très différente si Brady est à la retraite ou joue ailleurs, mais ils s’attendront à concourir pour un titre de division, sinon plus, malgré tous les changements qui sont probablement à venir.

“Personne n’aime ce sentiment, du haut vers le bas, donc nous voulons le réparer et faire tout ce qu’il faut pour pouvoir facilement accéder aux séries éliminatoires et faire du bruit dans les séries éliminatoires au lieu d’y arriver à peine”, a déclaré l’ancien Pro Bowl. le secondeur extérieur Shaq Barrett, qui a raté la moitié de la saison après s’être déchiré le tendon d’Achille. “Nous sommes une équipe. Une personne ne fait pas l’équipe. Nous devons nous rallier les uns aux autres.”

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

