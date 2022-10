Tom Brady, Mariah Carey, nouvelles stars de la publicité pour la Coupe du monde FOX

Fox Sports publie le prochain épisode de sa campagne commerciale de la Coupe du monde 2022 avec Jon Hamm dans le rôle du Père Noël. L’annonce fera ses débuts le dimanche 9 octobre lors des matchs programmés de la NFL sur FOX.

La campagne a commencé plus tôt cet été. FOX a présenté Hamm en tant que Père Noël lors de vacances relaxantes pendant son “intersaison”. Découvrant que la Coupe du monde est passée à la saison des fêtes, le Père Noël met fin à ses vacances et retourne au pôle Nord pour se préparer au tournoi.

Dans la prochaine publicité, Hamm rejoint Tom Brady, Ellie Kemper, Mariah Carey et des stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Le spot continue soi-disant le stress du Père Noël de la Coupe du monde prenant le dessus sur ses projecteurs d’hiver.

Cependant, le Père Noël se rend vite compte de l’importance du tournoi et qu’il lui permet de répandre plus de joie de Noël que d’habitude. Brady et Carey jouent eux-mêmes dans la publicité, tandis que Kemper est Mme Claus.

La plus récente publicité FOX pour la Coupe du monde

Le président du marketing de FOX Sports, Robert Gottlieb, n’a pas pu résister à l’envie de jouer sur le thème des vacances pour la Coupe du monde au chronomètre inhabituel. “La Coupe du monde 2022 est complètement historique et unique car c’est la première fois que le tournoi aura lieu pendant la saison des vacances, et notre campagne créative mettant en vedette certaines des plus grandes stars d’aujourd’hui vise à faire savoir aux gens à quel point ce moment sera spécial”, dit Gottlieb.

“Combiner le plus grand événement sportif au monde avec la période la plus amusante et festive de l’année est un cadeau surdimensionné pour les fans.”

Pendant ce temps, Tom Brady a affirmé qu’il était un supporter de football et s’est amusé à tourner la publicité. “Je suis un grand fan de tous ces athlètes, et les voir performer est vraiment spécial”, a déclaré Brady. “C’était formidable de faire partie de la campagne publicitaire de FOX Sports. Donc, quand les jeux commenceront, je regarderai les meilleurs du monde s’affronter au plus haut niveau de la Coupe du monde.

La Coupe du monde commence le 20 novembre et se termine le 18 décembre.