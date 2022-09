Tom Brady, mariage de Gisele Bündchen : que s’est-il passé ? Le psychothérapeute intervient

Tom Brady et Gisele Bündchen semblent avoir traversé une période difficile et se battent contre des rumeurs de relations difficiles depuis début septembre.

La star de la NFL et le mannequin brésilien, mariés depuis 2009, ont commencé à avoir des problèmes après que Brady ait décidé de sortir de sa très courte retraite du football, selon plusieurs rapports.

Brady a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, le quart-arrière vainqueur du Super Bowl a annoncé qu’il ne prenait pas sa retraite.

Le psychothérapeute Robi Ludwig a expliqué à Fox News Digital que Brady ne peut probablement pas “se concentrer” sur sa famille lorsqu’il joue au football professionnel.

“J’ai l’impression que Gisele veut que Tom se concentre sur elle et la famille d’une manière qu’il ne peut pas faire en travaillant en tant que joueur de football professionnel”, a déclaré Ludwig. “Quand Tom joue au football, il est à fond. L’accent doit être mis principalement sur lui-même, ce qui est un problème. Gisele pense-t-elle que Tom est égocentrique et égoïste ? Je suppose que nous le découvrirons.”

“J’imagine que Gisèle veut que ses sentiments, ses souhaits et ses objectifs comptent, en plus de ceux de son mari. Toutes les relations ont des conflits. C’est la façon dont ces conflits sont gérés qui détermine la qualité de la relation.”

Bündchen a exprimé son inquiétude quant au retour de Brady au football dans une récente interview avec le magazine Elle.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Une source a précédemment déclaré au magazine People que le couple « aimerait arranger les choses » et qu’il n’y a « pas de séparation formelle à ce stade ».

Ce n’est pas la première fois que la relation entre Bündchen et Brady rencontre des problèmes d’introduction. Lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2006, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers, alors membre des New England Patriots, venait de mettre fin à sa relation avec l’actrice Bridget Moynahan.

Quelques mois plus tard, Moynahan a annoncé qu’elle était enceinte de l’enfant de Brady.

En 2008, Bündchen a révélé qu’elle avait des doutes sur sa relation avec Brady.

“C’était une chose difficile parce que je suis là, vous savez, en train de penser:” Je sors avec ce gars, nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé à sortir ensemble et tout va bien, puis cela arrive “”, a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2008 avec CBS. “Ce matin.”

“Alors, j’ai eu l’impression de ne pas savoir quoi faire. C’était un de ces moments du genre : ‘Est-ce que je m’enfuis ?'”

Ludwig a noté qu'”évaluer soigneusement” la relation est “important”.

“Il n’est pas rare d’avoir des sentiments ambivalents au moment de décider d’investir ou non dans une relation à long terme”, a déclaré Ludwig à Fox News Digital. “Ce n’est pas quelque chose dont les gens aiment parler parce que cela entre en conflit avec notre notion culturelle du véritable amour et à quoi ressemble le véritable amour. Évaluer soigneusement qui est votre partenaire est un élément important du processus d’engagement.”

“Je pense que la plupart des femmes réfléchiraient à deux fois avant de se lancer dans une relation lorsque votre partenaire a une ex enceinte”, a-t-elle ajouté. “Soyons honnêtes, c’est entrer dans une situation imprévisible et potentiellement toxique. L’essentiel est que Gisele ne s’est pas enfuie. Au lieu de cela, elle en a appris davantage sur la situation, ce qui l’a aidée à rester avec Tom.”

Bündchen a révélé ce qu’elle ressentait à propos de la grossesse de Moynahan dans ses mémoires de 2018.

“Dès le lendemain, les nouvelles étaient partout, et j’ai senti que mon monde avait été bouleversé. Inutile de dire que ce n’était pas une période facile. Mais c’était une période qui a apporté tellement de croissance”, a écrit le mannequin. .

Le psychothérapeute a noté qu’il serait “presque impossible” que le début de leur relation soit facile, en raison des circonstances entourant Brady à l’époque.

“Les circonstances ont clairement contribué au début difficile de Tom et Gisèle. Il serait presque impossible que ce ne soit pas difficile compte tenu de sa situation.”

