Tom Brady, l’histoire d’amour de Gisele Bündchen : à l’intérieur de leurs débuts mouvementés et d’un mariage confronté à des “défis”

Tom Brady et Gisele Bündchen ont traversé de nombreux hauts et des bas au cours de leur relation de 15 ans.

Cependant, l’union entre la star de la NFL âgée de 45 ans et l’homme de 42 ans semble avoir atteint son point le plus difficile à ce jour, alors que des informations ont révélé mardi que les deux avaient engagé des avocats spécialisés en divorce au milieu de leurs récents malheurs conjugaux.

Bien que le couple ait déjà traversé des moments difficiles, même le début de leur histoire d’amour n’a pas été sans défis.

Brady et Bündchen se sont rencontrés pour la première fois lors d’un rendez-vous à l’aveugle au restaurant Turks & Frogs de New York en décembre 2006.

TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN RESTENT SÉPARÉMENT À MIAMI AU MILIEU DE L’OURAGAN IAN : RAPPORT

En 2009, la star de la couverture de Vogue a déclaré à Vanity Fair qu’elle avait immédiatement ressenti une connexion.

“Je savais tout de suite – la première fois que je l’ai vu”, a déclaré Bündchen au point de vente. “Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami. Au moment où je l’ai vu, il a souri et je me suis dit : c’est le sourire le plus beau et le plus charismatique que j’aie jamais vu ! Nous nous sommes assis et avons parlé pendant trois heures.”

Elle a poursuivi : “Je devais rentrer à la maison pour Noël, mais je ne voulais pas partir. Tu sais ce sentiment de ne pas en avoir assez ? Depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, nous n’avons jamais passé une seule journée sans se parler. »

À la mi-décembre 2006, Brady et sa petite amie Bridget Moynahan ont annoncé qu’ils avaient mis fin à leur relation de trois ans.

LA RELATION DE TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN AU FIL DES ANNÉES

“(Ils) ont mis fin à l’amiable à leur relation de trois ans il y a plusieurs semaines. Nous demandons votre respect et la considération de leur vie privée. Aucun autre commentaire ne sera fait”, a déclaré un représentant de l’actrice dans un communiqué.

Brady et Bündchen ont rendu public leur relation en janvier 2007. Cependant, leur romance naissante a rencontré une pierre d’achoppement majeure en février de la même année lorsque Moynahan a révélé qu’elle était enceinte de l’enfant de Brady.

Bündchen a rappelé avoir appris la grossesse de Moynahan et la période difficile qui a suivi dans ses mémoires de 2018 “Lessons: My Path to a Meaningful Life”.

“Deux mois après le début de notre relation, Tom m’a dit que son ex-petite amie était enceinte”, a-t-elle écrit.

“Dès le lendemain, les nouvelles étaient partout et j’ai senti que mon monde avait été bouleversé. Inutile de dire que ce n’était pas une période facile.”

Cependant, Bündchen et Brady sont restés ensemble et le mannequin brésilien a déclaré plus tard à Vogue que leur relation avait été renforcée par l’expérience.

“Je pense que c’était une bénédiction, car sinon je ne pense pas que j’aurais su de quoi il était fait, et il n’aurait pas su de quoi j’étais faite”, a-t-elle déclaré au point de vente en 2009.

“Je n’aurais pas vu son intégrité, la façon dont il a toujours été une bonne personne. J’étais comme, tu as le cœur dans un bon endroit! Cela m’a fait me sentir plus amoureux de lui; ça m’a fait réaliser qui il était. Notre relation est devenue tellement plus forte, et je pense que je ne serais pas aussi sûr que je le suis aujourd’hui si ce n’était pas pour ça.

Moynahan a donné naissance au premier enfant de Brady, son fils John “Jack” Edward Thomas Moynahan, en août 2007. L’ancien couple allait devenir coparent amicalement Jack, que Bündchen a décrit dans ses mémoires comme “faisant élargir mon cœur d’une manière que je n’avais pas Je ne sais pas si c’était possible.”

“Jack, mon enfant bonus, a été un énorme cadeau et une bénédiction dans ma vie”, a-t-elle ajouté.

Le footballeur professionnel et le mannequin se sont mariés lors d’une cérémonie privée à Santa Monica en février 2009, un mois après s’être fiancés en secret.

Plus tard, le couple s’est à nouveau marié en avril de la même année lors d’une somptueuse célébration de trois jours au Costa Rica. Ils ont accueilli leur fils Benjamin Rein en décembre 2009 et leur fille Vivian Lake en décembre 2012.

Dans ses mémoires, Bunchen a révélé qu’elle et Brady avaient décidé de fonder leur famille plus tôt que prévu car ils voulaient que Jack ait des frères et sœurs proches de son âge.

Le couple semblait profiter d’une vie de famille idyllique et parlait fréquemment l’un de l’autre en termes élogieux, bien que leur relation aurait été à nouveau testée en 2015 lors du scandale Deflategate de Brady.

Après que Brady et son équipe, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, aient été accusés d’avoir intentionnellement dégonflé des ballons pendant les séries éliminatoires, la NFL a suspendu le quart-arrière pour quatre matchs.

À l’époque, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le mariage de Brady et Bündchen était également sur les rochers en raison du scandale.

Cependant, Brady a écarté la spéculation sur le divorce lors d’une interview à la radio avec WEEI 93,7 FM de Boston.

“Nous sommes dans un endroit formidable, je dirai simplement cela. Je suis un homme chanceux. J’ai été très béni avec le soutien de ma famille et certainement d’elle, et il n’y a pas de plus grand partisan que j’ai qu’elle et le vice inversement », a-t-il déclaré.

“J’ai eu beaucoup de chance d’avoir une relation incroyable avec mon partenaire de vie, et je ne pense pas que quoi que ce soit puisse jamais s’y opposer.”

En février 2019, les deux ont célébré leur 10e anniversaire de mariage avec des messages romantiques dédiés l’un à l’autre sur Instagram.

Dans son article, Brady a décrit Bündchen comme “mon rocher, mon amour et ma lumière”. Il a écrit : “Je sais que notre voyage n’a pas été facile, mais les défis que nous avons surmontés ont renforcé notre lien et approfondi notre amour.”

Pour sa part, Bündchen a écrit qu’il n’y avait “rien que j’aime plus dans ce monde que vous et notre famille”.

Elle a ajouté : “Merci d’avoir fait ce voyage avec moi et d’avoir fait le travail nécessaire pour le rendre si spécial.”

En mars 2020, la famille a déménagé en Floride après que Brady a annoncé qu’il avait signé avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Bündchen et les enfants du couple ont encouragé Brady depuis les tribunes et l’ont rejoint sur le terrain pour célébrer après avoir remporté son 7e Super Bowl en février 2021.

Cependant, des rumeurs de conflits conjugaux entre les deux ont recommencé à émerger lorsque Brady a révélé qu’il avait décidé de ne pas prendre sa retraite de la NFL en mars dernier, 40 jours après avoir annoncé sa retraite.

Bündchen aurait été déçue de sa décision car elle espérait qu’il pourrait passer plus de temps avec sa famille.

Le couple aurait passé la majeure partie de l’été dernier séparé.

Au cours d’une pause inattendue de 11 jours après l’entraînement avec les Buccaneers, Brady a rendu visite à Jack dans les Hamptons pour célébrer le 15e anniversaire de son fils.

Il a été rejoint par Benjamin et Vivian lors du voyage et bien que Bündchen n’ait pas été photographiée, elle aurait été là aussi, selon Page Six.

“Les informations selon lesquelles Tom a ensuite quitté Gisele pour se rendre dans les Hamptons pour être avec Jack et Bridget sont fausses. Gisele était là aussi”, a déclaré une source au point de vente.

Selon le Daily Mail, Moynahan se trouvait dans les Hamptons à l’époque. Brady a également été repéré sur Shelter Island, où Moynahan et son mari Andrew Frankel passent leur temps lorsqu’ils ne sont pas chez eux dans le quartier de Tribeca à Manhattan.

Après le voyage dans les Hamptons, Page Six a rapporté que Brady et Bündchen avaient eu une “prise de bec épique” après laquelle ils auraient vécu séparément.

“Je n’ai jamais vraiment pensé que cette dispute serait la fin d’eux, mais il semble que ce soit le cas”, a déclaré une source à Page Six.

“Je ne pense pas qu’il y aura un retour maintenant. Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu’une scission impliquera, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances.”