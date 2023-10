Tom Brady : les propriétaires de la WNBA approuvent officiellement la participation de l’ancien MVP de la NFL dans les Las Vegas Aces | Nouvelles de la NBA

Les propriétaires de la WNBA ont officiellement approuvé l’offre de Tom Brady d’acquérir une participation dans les Las Vegas Aces.

Brady et les Aces ont annoncé le 23 mars avoir acheté une part minoritaire du club, mais aucune information spécifique n’a été fournie. L’approbation de la Ligue semblait être une formalité car la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a publié une déclaration faisant l’éloge de l’acquisition.

Brady, qui a remporté six Super Bowls avec les New England Patriots et un avec les Tampa Bay Buccaneers, a assisté à un match des Aces le 31 mai 2022 et a ensuite envoyé à la star de Las Vegas Kelsey Plum un maillot et d’autres cadeaux.

« Je suis très heureux de faire partie de l’organisation des Las Vegas Aces », a déclaré Brady dans un communiqué lors de l’annonce originale.

« Mon amour pour le sport féminin a commencé dès mon plus jeune âge, lorsque je suivais tous les matchs de mes sœurs aînées. Elles étaient de loin les meilleures athlètes de notre maison !

« Nous avons célébré leurs réalisations ensemble en famille et ils restent une grande inspiration pour moi.

« J’ai toujours été un grand fan du sport féminin et j’admire le travail que les joueurs, le personnel et la WNBA des Aces continuent de faire pour développer le sport et responsabiliser les futures générations d’athlètes », a-t-il ajouté.

« Pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit à cette mission en tant que membre de l’organisation Aces est un honneur incroyable. »

Las Vegas espère répéter son championnat de la ligue lorsque les Aces ouvriront dimanche une série au meilleur des cinq contre le Liberty de New York.