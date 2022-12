Tom Brady: Les Buccaneers de Tampa Bay pourraient-ils manquer les séries éliminatoires alors qu’ils tombent à 6-7 après la défaite des 49ers de San Francisco? | Nouvelles de la NFL

Un Tom Brady inconsolable regarde pendant la défaite 35-7 des Buccaneers de Tampa Bay contre les 49ers de San Francisco dimanche

Tom Brady a un record de sept victoires au Super Bowl dans la NFL au cours de son incroyable carrière de deux décennies, mais pendant 14 semaines de la saison 2022, lui et les Buccaneers de Tampa Bay ont autant de défaites que le quart-arrière de 45 ans a des bagues.

Les Buccaneers sont un 6-7 décevant cette saison, après une raclée de 35-7 aux mains des 49ers de San Francisco dimanche – et à un QB recrue, Brock Purdy, faisant son premier départ en carrière dans la NFL.

Les Bucs ont remporté le Super Bowl lors de la première saison de Brady avec l’équipe, en 2020, terminant la saison régulière 11-5, tandis qu’un record de 13-4 la saison dernière les a menés à la ronde de division des séries éliminatoires avant d’être battus par d’éventuels champions le Los Rams d’Angeles.

Débattant où tout a mal tourné pour l’équipe en 2022, l’écrivain de la NFL Myles Simmons a déclaré lundi Discussion sur le football professionnel (Sky Sports NFL, en semaine, 18 h) que l’équipe a encore suffisamment de talent retenu de ces deux campagnes les plus récentes pour faire mieux.

“Je ne sais pas ce que c’est avec les Bucs?” il a dit. “Oui, Tom Brady est plus âgé et il y a d’autres choses qui se passent là-bas, je suppose; vous pouvez indiquer la ligne offensive – ils ont eu des blessures et ceci et cela.

“Mais allons-nous agir comme si les Buccaneers n’étaient pas talentueux? Allons-nous agir comme si le noyau de cette équipe était si différent cette année? Je n’ai pas l’impression que ce soit le cas.”

Le présentateur de PFT, Mike Florio, a ajouté: “Vous prêchez à la chorale. Je n’arrête pas de penser qu’à un moment donné, ils vont se réveiller, qu’il y aura un moment où Brady se transformera en mode super-héros.

“Nous l’avons vu avec les deux derniers trajets [in the win over the New Orleans Saints] le lundi soir [in Week 13]. Ils n’ont pas eu la chance de le faire [against the 49ers] parce qu’ils se faisaient éjecter du terrain.

“Amenez-le dans un endroit où il prend cette aura, les années fondent.

“Je pense toujours que c’est l’équipe qui a le plus de chances de gagner le [NFC South] division, et l’équipe la plus susceptible de créer des ravages dans les séries éliminatoires… mais ils dansent dangereusement près de la ligne de soufflage.

“J’aime le chaos et ce serait le chaos.”

Semaine 15 : contre les Bengals de Cincinnati (9-4) ; Semaine 16 : @ Cardinals de l’Arizona (4-9) ; Semaine 17 : contre les Panthers de la Caroline (5-8) ; Semaine 18 : @ Falcons d’Atlanta (4-8)

Les Buccaneers ont toujours une avance d’un match sur les Falcons d’Atlanta (5-8) et les Panthers de la Caroline (5-8) mais, vu la façon dont le calendrier tombe et en raison des bris d’égalité entre les équipes, si les Panthers l’emportent sur leur quatre derniers matchs, ils remporteront la division et battront Tampa Bay pour une place en séries éliminatoires. Les Falcons auraient besoin de gagner et espèrent que d’autres résultats leur conviendront.

Les Bucs affronteront les deux équipes dans la foulée, en commençant par accueillir les Panthers, le jour du Nouvel An, l’avant-dernière semaine de la saison régulière avant de terminer sur la route à Atlanta lors de la semaine 18.

Les Panthers ont remporté leur première rencontre contre les Bucs 21-3 lors de la septième semaine, tandis que les Falcons avaient été battus 21-15 quinze jours auparavant.

Semaine 15 : contre les Steelers de Pittsburgh (5-8) ; Semaine 16 : contre les Lions de Détroit (6-7) ; Semaine 17 : @ Buccaneers de Tampa Bay (6-7) ; Semaine 18 : @ Saints de la Nouvelle-Orléans (4-9)

Semaine 15 : @ Saints de la Nouvelle-Orléans (4-9) ; Semaine 16 : @ Ravens de Baltimore (9-4) ; Semaine 17 : contre les Cardinals de l’Arizona (4-9) ; Semaine 18 : contre les Buccaneers de Tampa Bay (6-7)

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Todd Bowles, a déclaré après la dernière défaite de son équipe qu’il était temps pour ses joueurs de “décider quel type d’équipe nous voulons être”.

“Nous ne pouvons pas être un ensemble de Bucs [one week] et puis une autre série de Bucs », a déclaré Bowles. « Cela doit signifier quelque chose.

“Nous avons un match [division] mener avec quatre matchs à jouer. Soit on le veut, soit on ne le veut pas.

“Il s’agit de faire les bonnes choses, de les suivre et de les terminer. La partie de discussion est en quelque sorte terminée. Il s’agit en quelque sorte de produire à ce stade.”

