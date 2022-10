Tom Brady: le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay ne reçoit pas de traitement spécial, déclare l’entraîneur-chef Todd Bowles | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a raté l’entraînement de l’équipe samedi avant leur défaite contre les Steelers de Pittsburgh dimanche.

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Todd Bowles, a défendu sa gestion du quart-arrière Tom Brady, affirmant que le septuple vainqueur du Super Bowl ne recevait pas de traitement spécial.

Brady a raté l’entraînement de l’équipe samedi, avant leur défaite 20-18 contre les Steelers de Pittsburgh dimanche, car il a été autorisé à assister au mariage du propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, à New York vendredi.

Brady, 45 ans, s’est également vu accorder des mercredis de repos cette saison et il a pris une pause de 11 jours pendant le camp d’entraînement de pré-saison de l’équipe pour des raisons personnelles.

Les Buccaneers ont une fiche de 3-3 après les six premières semaines de la saison, le pire départ de Brady depuis que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2012 avaient le même record à ce stade. Ce n’est que la quatrième fois de toute sa carrière dans la NFL qu’il a commencé .500 ou pire en six matchs (2002, 2005, 2012, 2022).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Tampa Bay Buccaneers contre les Pittsburgh Steelers de la sixième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Tampa Bay Buccaneers contre les Pittsburgh Steelers de la sixième semaine de la saison NFL.

“Il travaille aussi dur que n’importe qui”, a déclaré Bowles. “Un traitement spécial? Il y a eu quelques gars qui ont manqué des réunions et des entraînements pour quelque chose de spécial. Cela n’est tout simplement pas médiatisé parce qu’ils ne sont pas lui.

“Cela vient en quelque sorte avec le territoire. Vous ne vous en souciez pas trop.”

Lorsqu’on lui a demandé si Brady était aussi “enfermé” qu’il l’a été dans le passé, Bowles a répondu “oui”.

L’entraîneur-chef des Buccaneers, lors de sa première année à la tête de l’équipe, a également ajouté que Brady était “en parfaite santé”, lorsqu’on lui a demandé si des blessures à l’épaule droite et à l’annulaire subies au cours des six premières semaines de la saison affectaient sa précision.

Brady a mené les Buccaneers à un titre du Super Bowl lors de sa première saison avec l’équipe en 2020, mais ils ont quitté les séries éliminatoires lors de la ronde de division l’année dernière avec une défaite 30-27 contre les futurs champions, les Rams de Los Angeles.

Brady ayant ensuite pris sa retraite et non pris sa retraite pendant l’intersaison, beaucoup s’attendent à ce que ce soit sa dernière saison – mais le début a été décevant, l’attaque étant maintenue à 21 points ou moins dans cinq des six matchs jusqu’à présent cette saison. Tampa a marqué 21 points ou moins seulement cinq fois au cours des deux saisons précédentes combinées avec Brady à la barre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, s’échauffe avec la ligne O sur la touche lors de leur match contre les Steelers de Pittsburgh. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, s’échauffe avec la ligne O sur la touche lors de leur match contre les Steelers de Pittsburgh.

Brady, qui a été vu en train de faire rage sur sa ligne offensive sur la touche lors de leur dernière défaite 20-18 contre les Steelers dimanche, a déclaré après le match: “Nous n’avons pas gagné la victoire. C’est un jeu de le gagner et c’est un jeu de bien jouer et de bien performer et nous ne faisons tout simplement pas du bon travail.

“Je ne pense pas que nous l’ayons fait depuis six semaines. Je pense que nous jouons tous moins que ce dont nous sommes capables. Nous devons tous nous regarder dans le miroir et comprendre pourquoi.”

Il s’est ensuite rendu sur Instagram lundi, affirmant que l’équipe ne jouait pas comme elle était capable de le faire et qu’elle “renverserait la situation”.

Bowles, quant à lui, a déclaré que si l’un de ses joueurs vivait encore de son succès au Super Bowl il y a deux saisons, il “vivait dans un pays imaginaire”.

“Nous ne les avons pas pris à la légère”, a déclaré Bowles à propos de la défaite des Steelers. « Il faut se salir les mains et aller travailler comme tout le monde.

“Je pense que les gars qui vivent du Super Bowl vivent dans un pays imaginaire. Personne ne nous donnera quoi que ce soit. Personne ne se sentira désolé.

“Nous avons travaillé dur, mais nous devons travailler plus dur. Le temps de parler est terminé. Vous devez soit accepter, soit vous taire.”

Heureusement pour Tampa, ils sont toujours à égalité pour la tête de division dans la NFC Sud malgré leur début bégayé. Les Falcons d’Atlanta ont également une fiche de 3-3, avec les Saints de la Nouvelle-Orléans (2-4) et les Panthers de la Caroline (1-5) à la traîne. Les Buccaneers prennent la route de la Caroline dimanche.

