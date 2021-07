Tom Brady lance une blague électorale lors de la visite des Buccaneers à la Maison Blanche

Tom Brady a surpris la foule à la Maison Blanche mardi lorsqu’il a fait une blague sur les élections de 2020 avec le président Joe Biden tout en célébrant la victoire du Super Bowl 55 des Tampa Bay Buccaneers.

« Peu de gens pensent que nous aurions pu gagner, en fait, je pense qu’environ 40% des gens ne pensent toujours pas que nous avons gagné », a déclaré Brady.

« Je comprends cela », a répondu Biden à une foule en train de rire.

« Vous comprenez cela, Monsieur le Président ?

Les Buccaneers ont rendu visite à Biden à la Maison Blanche mardi pour célébrer leur saison de championnat. Brady, qui a été nommé MVP du Super Bowl pour la cinquième fois de sa carrière, a mené Tampa Bay à une victoire de 31-9 sur les Chiefs de Kansas City.

C’était la première cérémonie à laquelle Brady a assisté à la résidence présidentielle depuis 2005. Brady a refusé trois autres invitations – la plus récente en 2017 sous l’ancien président Donald Trump, que le quart-arrière avait précédemment qualifié de « bon ami » – lorsqu’il a remporté le Super Bowl en jouant. pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Brady a livré une autre blague lorsqu’il a déclaré que les gens avaient commencé à l’appeler « Sleepy Tom » après avoir oublié ce que c’était lors d’une défaite à Chicago, un coup contre le surnom de Trump pour Biden pendant les élections.

« J’ai perdu la trace d’un tenu en 21 ans de jeu et ils ont commencé à m’appeler ‘Sleepy Tom' », a-t-il déclaré alors que la foule riait. « Pourquoi me feraient-ils ça ? »

Les équipes sportives professionnelles de Tampa ont remporté trois titres de 2020 à 21, la victoire des Buccaneers étant limitée par les victoires de la Coupe Stanley du Lightning de Tampa Bay.

« Nous présentons des arguments assez solides pour commencer à appeler Tampa Bay la ville des champions », a déclaré Biden.

Biden a cité Brady et l’entraîneur Bruce Arians spécifiquement pour leurs efforts pour mener les Buccaneers à la victoire et pour une similitude entre les trois.

Chacun a établi un record lié à leur âge plus tôt en 2021. Biden, 78 ans, est devenu en janvier le président le plus âgé à être investi. Brady, 43 ans, et Arians, 68 ans, étaient le quart-arrière et l’entraîneur le plus âgé à avoir remporté un Super Bowl en février.

« Vous n’entendrez aucune blague à ce sujet pour moi en ce qui me concerne », a déclaré Biden. « Il n’y a rien de mal à être le gars le plus âgé à atteindre le sommet de la montagne. »

Brady et Arians n’étaient pas les seules personnes que Biden a appelé par son nom. Le receveur large Chris Godwin, que Biden a déclaré avoir appelé avant le Super Bowl, est né en Pennsylvanie et a grandi dans l’État d’origine de Biden.

« Plus important encore, vous avez un récepteur vedette du Delaware », a déclaré Biden. « Je suis légèrement préjugé à ce sujet. »

Biden a fait référence aux efforts pionniers de Tampa Bay pour inclure des femmes dans son personnel d’entraîneurs, ainsi qu’aux efforts pour améliorer la participation électorale en Floride et administrer les vaccins COVID-19.

« Au milieu d’un hiver long et sombre, chaque dimanche, les gens pouvaient s’asseoir et vous regarder jouer », a déclaré Biden. « Vous avez créé des souvenirs qui ont aidé les gens à s’en sortir et à croire que nous pourrions revenir à la normale. »

Au milieu de son discours, Biden s’est tourné vers les joueurs derrière lui et a dit à ceux qui n’avaient pas reçu le vaccin d’en « obtenir un », les Ariens répondant « Amen ». Arians a ensuite parlé de l’impact de la pandémie sur son équipe.

« Je tiens à remercier nos entraîneurs, nos joueurs, toute notre organisation, les hommes, les femmes qui ont fait un si bon travail l’année dernière en se réunissant et en se regroupant pour ne pas battre l’autre équipe, nous devions d’abord vaincre le virus », a déclaré Arians . « Vous avez sacrifié plus que n’importe quelle équipe avec laquelle j’ai jamais été. »

Les Buccaneers ouvrent le camp d’entraînement dimanche, et on ne sait pas combien de membres de l’équipe sont vaccinés. Les protocoles pour les joueurs non vaccinés et vaccinés varieront au cours de la saison 2021, a annoncé la NFL en juin.

La cérémonie s’est terminée avec Biden recevant son propre maillot de Tampa Bay et une autre blague de Brady.

« Nous allons défier 11 d’entre nous, 11 stagiaires de la Maison Blanche à un match de football ici sur la pelouse, et nous avons l’intention de vous lancer un défi », a-t-il déclaré. « Alors préparez-vous à partir. »

Contribution : Courtney Subramanian

Contactez Emily Leiker à eleiker@usatoday.com ou sur Twitter @emleiker