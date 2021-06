Tom Brady jouerait-il jusqu’à ses 50 ans ? Bucs QB répond à l’idée de GM

Le directeur général des Tampa Bay Buccaneers, Jason Licht, l’a dit en premier.

« Je lui ai dit que s’il voulait jouer jusqu’à 50 ans et qu’il joue toujours et qu’il sent qu’il peut encore jouer, alors il jouera jusqu’à 50 ans », a déclaré Licht à propos de Tom Brady en mai.

Le quart-arrière est hésitant.

« 50 ? C’est une longue période. Même pour moi, c’est long », a déclaré Brady à USA TODAY Sports par téléphone la semaine dernière. « J’ai toujours dit que 45 ans était l’âge que je voulais atteindre et c’était mon objectif. Cette année j’aurai 44 ans, donc l’année prochaine j’aurai 45 ans. J’ai un contrat de deux ans.

«Je vais pouvoir jouer évidemment cette année et Dieu ne plaise à tout ce qui se passe, mais jouer l’année prochaine et voir ensuite ce qui se passera après cela. Si je veux continuer à jouer, je pourrais peut-être le faire. Et si cela suffisait, ce serait suffisant.

Brady a rejoint les Buccaneers en 2020 après 20 saisons en Nouvelle-Angleterre. Le quart-arrière qui a mené les Patriots à six titres du Super Bowl a remporté un septième lors de sa première saison à Tampa. Les Buccaneers retourneront les 22 partants offensifs et défensifs cette saison.

Brady entame la saison avec 79 204 verges par la passe, 581 touchés (le plus grand nombre de tous les temps) et 230 victoires en carrière depuis qu’il a été sélectionné au sixième tour du repêchage 2000 de la NFL. Il a récolté 14 hochements de tête au Pro Bowl et trois prix MVP au cours de la séquence. Brady aura 44 ans le 3 août. Il n’a raté aucun match en raison d’une blessure depuis la saison 2008 de la NFL, bien qu’il ait été opéré cette saison morte d’une blessure persistante au genou.

Brady devrait arriver en agence libre des mois avant son 46e anniversaire.

« Je devrai juste évaluer tout cela quand ça arrivera », a déclaré Brady. « C’est un sport physique ; tout peut arriver. Je vais donc y aller cette année et donner tout ce que j’ai comme je l’ai fait tous les deux ans, et puis partir de là.

Suivez Jori Epstein de USA TODAY Sports sur Twitter @JoriEpstein.