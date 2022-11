Tom Brady franchira une nouvelle étape – Kelowna Capital News

Bonjour et bon vendredi à tous ! Prenez votre café et commençons votre journée !

Fait amusant: Nous manquons de mots pour la carrière de Tom Brady et il y a de fortes chances qu’il devienne le premier joueur à franchir une autre étape ce week-end.

Au cours de sa carrière (régulière et séries éliminatoires combinées), il a gagné 101 188 verges, à la fois par la passe et par la course combinées. Il est à 99 836 verges par la passe et 1 252 verges au sol.

Ce dimanche, il doit lancer pour seulement 164 verges pour devenir le premier quart-arrière de l’histoire de la NFL à atteindre 100 000 verges par la passe.

En ce jour

En 1861, l’Université de Washington à Seattle est fondée.

En 1924, la boxe est légalisée en Californie.

En 1955, le lanceur du Temple de la renommée Cy Young décède.

En 1995, Key Arena ouvre à Seattle.

En 1996, les Spice Girls sortent leur premier album.

En 1997, Shania Twain sort son troisième album studio.

En 2001, “Harry Potter et la pierre philosophale” sort en salles.

En 2001, les Diamondbacks de l’Arizona remportent leur première Série mondiale, battant les Yankees de New York en sept matchs.

En 2008, Barack Obama remporte les élections américaines, devenant ainsi le premier président afro-américain de l’histoire du pays.

En 2009, les Yankees de New York remportent leur 27e Série mondiale, battant les Phillies de Philadelphie en six matchs.

En 2015, Justin Trudeau est assermenté en tant que Premier ministre canadien.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale des bonbons, la Journée nationale de la femme au poulet, la Journée de l’amour de votre avocat, la Journée nationale du four Easy-Bake, le Vendredi national du Jersey, la Journée nationale du service communautaire, la Journée du dîner rôti et la Journée Utilisez votre bon sens.

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur Matthew McConaughey (53 ans), l’acteur Ralph Macchio (61 ans), le rappeur Diddy (53 ans), l’acteur Steven Ogg (49 ans), l’animateur de jeu télévisé Jeff Probst (61 ans), la comédienne Kathy Griffin (62 ans), le comédien Taylor Tomlinson (29 ans) et le journaliste et présentateur de nouvelles Walter Cronkite (aurait eu 106 ans).

Restez au chaud et bon week-end à tous !

