Tom Brady fête Noël avec ses enfants tard après le match de football – Hollywood Life

Crédit d’image : ERIK S MOINS / EPA-EFE / Shutterstock

Tom BradyNoël était très différent cette année. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, 45 ans, a disputé un match de football le 25 décembre. Il a donc dû attendre quelques jours avant de sonner pendant les vacances avec ses trois enfants. Tom a laissé son fils Benjamin13 ans et sa fille Viviane10 ans, passe Noël avec son ex-femme Gisele Bundchen42 ans, au Brésil, tandis que son fils Jack15 ans, était vraisemblablement avec Bridget Moynahan. Tom a finalement retrouvé tous ses enfants le 27 décembre et il a documenté leur célébration de Noël tardive sur Instagram.

Tom a partagé une photo de ses enfants posant tous ensemble devant un sapin de Noël. Les enfants étaient tous vêtus de vêtements décontractés, y compris des pulls molletonnés et des pantalons de survêtement. Tom a également pris une photo des bas de Noël accrochés au mur pour ses trois enfants, ainsi que leurs chiens Lua et Fluffy.

La star de la NFL a acheté des chaussettes à ses enfants pour Noël et ils les ont modelées sur les photos. L’une des chaussettes des garçons était noire et disait : « Ne pas déranger, je joue ». Les chaussettes de Vivian étaient rouges et vertes et disaient “Juste une fille qui aime les chevaux”. C’était le premier Noël de Tom en tant qu’homme divorcé, après sa séparation d’avec Gisele en octobre après 13 ans de mariage.

Tom avait précédemment révélé qu’il fêterait Noël avec ses enfants en retard à cause de ses engagements dans le football. “Ce sera une nouvelle expérience que je n’ai jamais vécue auparavant et que je vais apprendre à gérer”, a-t-il déclaré sur son podcast SiriusXM, Allons-y! avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray. “Je vais apprendre à gérer le réveillon de Noël dans un hôtel, et je vais devoir apprendre à gérer Noël et la nuit de Noël et continuer à sortir et à être un professionnel, puis j’ai hâte de célébrer Noël avec mes enfants le lendemain », a expliqué le quart-arrière. Les Buccaneers ont fini par gagner le match du 25 décembre contre les Cardinals de l’Arizona par un score de 19-16.

Alors que Tom était occupé à jouer au football, son ex-femme a passé Noël avec leurs deux enfants au Brésil, où elle a retrouvé des proches, dont ses parents. Benjamin et Vivian ont exploré le pays natal de leur mère avec diverses activités comme le vélo, l’équitation et la pêche.

Il semble que Tom et Gisèle aient réussi leur premier Noël en tant que coparents. Lorsqu’ils ont annoncé leur séparation en octobre, qui était apparemment liée à la décision de Tom de prendre sa retraite, puis de se retirer de la NFL, les deux stars ont clairement indiqué que leur priorité numéro un était leurs enfants. Ils ont définitivement tenu cette promesse tout au long de la période des fêtes.

