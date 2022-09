Tom Brady fait une crise de colère (et sa Microsoft Surface) sur le terrain

Les choses n’ont pas été formidables ces derniers temps pour le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, 45 ans, qui non retraité en mars. Même CNN a rapporté que Brady et sa femme Gisele Bündchen soi-disant avoir des problèmes. Les Bucs ont battu leur rival de division La Nouvelle-Orléans dimanche 20-10, mais au début du match, ils avaient du mal et Brady a perdu son sang-froid. Brady et Marshon Lattimore des Saints ont eu des mots, et d’autres coéquipiers se sont précipités pour une bagarre sur le terrain.

Tom Brady pointe du doigt, Marshon Lattimore le licencie, puis Mike Evans perd sa merde et ses camions Lattimore parce que les Bucs et les Saints ont du BOEF pic.twitter.com/XMcyGZia7D — Christian D’Andrea (@TrainIsland) 18 septembre 2022

Kinda ressemblait à un combat de hockey pendant une minute là-bas. Le receveur large des Bucs, Mike Evans, a chargé depuis la ligne de touche pour défendre son QB.

Vous pensez que les Bucs adorent le retour de Tom Brady ? Toute l’équipe a commencé une bagarre parce que Marshon Lattimore l’a regardé dans le mauvais sens #TBvsNO — Baudi Moovin’ (@BaudiMoovin3) 18 septembre 2022

Nouveau jeu à boire : prenez une photo chaque fois que la caméra surprend Tom Brady en train de lâcher une bombe F ou de lancer son casque — Griff (@griffbrouss) 18 septembre 2022

Je sais que ça va dans mon sens quand Tom Brady jette son casque sur le banc. – sifflet de chien (@dogwhistle4) 18 septembre 2022

Brady a jeté son casque à un moment donné dimanche et a également jeté sa Microsoft Surface. En 2021, la NFL a fait accepter à Brady de ne pas lancer une autre surfacemais un joueur aussi riche que Brady peut certainement se permettre l’amende qu’il distribue.

Brady lui-même savait ce qui allait arriver. Après le match, il a tweeté une courte vidéo sur le jeu, disant : “Désolé d’avoir cassé cette tablette, je pense que ça va être un autre mème Twitter ou quelque chose comme ça.”

Brady est facilement le quart-arrière le plus mémorable sur les réseaux sociaux (n’oubliez jamais le manteau gonflé), et naturellement les fans ont répondu à ses problèmes sur le terrain.

Certains se sont demandé pourquoi Brady n’avait pas pris sa retraite en premier lieu. “Tom Brady pourrait être assis dans un studio climatisé et être payé 300 millions pour dire des conneries comme” C’est là que vos meneurs de jeu doivent faire des pièces “et avoir toujours son mariage intact, mais à la place, il le fait pour une raison quelconque “, a déclaré un la personne.

“Je pensais que c’était plus intéressant que le jeu”, a déclaré un autre.

Je pensais que c’était plus intéressant que le jeu… – Ron (@Ron84758809) 18 septembre 2022

La vie personnelle d’un joueur devrait-elle être interdite aux mèmes et aux blagues ? Bien que Brady et Bündchen n’aient confirmé aucun problème de mariage (et pourquoi devraient-ils ?), les fans n’ont eu aucun problème à y aller avec leurs zingers.

“Les arbitres donnent à Tom Brady plus de chances que Gisele”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Lattimore à Brady : lol ta femme t’a quitté – Drew Magary (@drewmagary) 18 septembre 2022

Mec torpille son mariage pour contrarier Adam Schefter, et je respecte honnêtement ce niveau de mesquinerie. – Jean (@JawnMorgan95) 18 septembre 2022

Certains pensaient que Brady obtenait une passe là où d’autres QB ne le feraient pas. A savoir, un certain Green Bay Packer.

Aaron Rodgers fronce les sourcils : Médias: Aaron Rodgers est dramatique et un chef terrible. Tom Brady maudit toute son équipe : Médias: Tom Brady est encourageant et un formidable leader. – Eli Berkovits (@BookOfEli_NFL) 18 septembre 2022

Alors laissez-moi bien comprendre, Aaron Rodgers visiblement agacé la semaine dernière sur les lignes de touche, c’est une diva, un mauvais coéquipier et pas un leader, mais Tom Brady cette semaine jetant son casque, criant à ses coéquipiers qu’il n’est qu’un concurrent ? 🤷🏼‍♂️ – DOUG notoire (@Doug_1886) 18 septembre 2022

Et bien sûr, la deuxième Microsoft Surface cassée de la carrière de Brady a attiré l’attention.

“Depuis que Peyton Manning a pris sa retraite, le plus grand rival de Tom Brady est les tablettes Microsoft Surface”, a écrit une personne.

“Probablement un gars d’Apple”, a déclaré un autre.

Microsoft devrait se sentir honoré. Regardez cette version nette, la position du pied, le couple sur la section médiane. Les recrues prennent note – c’est comme ça que vous lancez. – L’équipe de nuit 🌙 (@Nite_Shft) 18 septembre 2022

Dites ce que vous voulez à propos de Brady, mais ses Bucs sont 2-0.