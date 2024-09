Tom Brady fait des premiers pas difficiles lors de la transition du terrain de football à la cabine de télévision

Jimmy Golen, Associated Press



















Fox Sports dépense 375 millions de dollars pour placer Tom Brady dans la cabine de diffusion, et le réseau veut s’assurer que tout le monde sache qu’il est là.

Le septuple champion du Super Bowl a fait ses débuts en tant qu’analyste de la NFL lors de la diffusion sur Fox du match d’ouverture de la saison régulière entre les Cowboys de Dallas et les Browns de Cleveland, dimanche. Mais avant cela, il a eu droit à une vidéo de promotion de Brady avant le match, où l’équipe du studio a admis qu’elle ne pouvait s’empêcher de « fanboyer » son nouveau collègue.

« Vous êtes commentateur, que pensez-vous de ça ! » a déclaré le commentateur Kevin Burkhardt lorsque la caméra a coupé la caméra vers la cabine de Cleveland, où Brady, en veste et cravate, a fait sa première apparition en direct à l’écran. L’ancien quarterback des Patriots et des Buccaneers a été identifié lorsqu’ils ont coupé la caméra vers la cabine comme un « septuple champion du Super Bowl ».

Et ça, comme disent les enfants, c’est une belle flexibilité.

La journaliste Erin Andrews a tenu à informer l’entraîneur de Dallas Mike McCarthy que Brady avait été élogieux à l’égard de ses choix de jeu. Charissa Thompson lui a adressé un message de félicitations lorsqu’elle est intervenue pour donner le point sur le score du match entre Tampa Bay, l’une de ses anciennes équipes, et les Washington Commanders.

Burkhardt a plaisanté lors d’une autre apparition à l’écran en disant qu’il accordait une attention particulière à ses cheveux parce qu’il savait qu’il y aurait plus de prises de vue de la cabine de diffusion.

« Je fais ce qu’ils me disent. Je comprends ça », a déclaré Brady en riant. « Je suis encore un débutant ici. »

Pour les téléspectateurs, c’était évident.

Le commentaire de Brady était bien informé, comme prévu, mais manquait également de personnalité : pas de Tony Romo anticipant le prochain jeu, pas de John Madden avec son « Boom ! » et son turducken, pas même les pulls à fermeture éclair qui distinguent Peyton Manning des dizaines ou des centaines d’autres anciens sportifs qui ont rejoint les médias une fois leur carrière de joueur terminée.

Il y a eu des rires gênés, un poing serré avec l’analyste des règles Mike Periera et beaucoup d’appels de joueurs par leur prénom (avec une référence inutilement déférente à « Coach McCarthy »). Un utilisateur de X a tweeté : « Tom Brady est à la diffusion ce que Michael Jordan est au baseball. »

(Bien sûr, Brady, un choix de sixième tour de la draft qui a passé sa première saison dans la NFL en tant que quarterback de quatrième choix des Patriots, a réussi à devenir quarterback sans problème.)

Le fait que le match, que Dallas menait 27-3 au début de la deuxième mi-temps, se dirigeait vers une victoire écrasante qui aurait mis au défi même un commentateur chevronné de retenir l’attention du public n’a pas aidé. Mais c’est là que Brady a pu déployer son expérience comme un atout.

« Il reste encore beaucoup de temps dans ce match », a déclaré le quarterback qui a permis aux Patriots de remonter un déficit de 28-3 lors du Super Bowl 51 contre Atlanta. « La marge d’erreur est mince. »

Brady a joué 23 ans dans la NFL avant de prendre sa retraite après la saison 2022 en tant que joueur le plus décoré de l’histoire de la ligue. Il a signé un contrat de 10 ans avec Fox Sports pour devenir l’analyste de football principal de la chaîne, mais a pris congé l’année dernière – un congé qui n’a fait qu’ajouter à l’anticipation quant à savoir s’il pourrait transférer certaines de ses connaissances et compétences sur le terrain à la cabine.

Quelques minutes avant le coup d’envoi, une publicité montrait Brady dans ses différents uniformes de football parlant à lui-même, se demandant pourquoi il ne prenait pas simplement les 450 millions de dollars estimés qu’il avait gagnés au cours de sa carrière de joueur et « s’allongeait sur une plage en engraissant avec des pina coladas ».

« Ce qu’ils te demandent en réalité, c’est pourquoi tu n’arrêtes pas le football ? » Ils ne comprennent pas que tu vis et respires pour le football. Parce que tu es Tom Freaking Brady », lancent une succession de Brady casqués. « Et notre aventure dans le football est loin d’être terminée. »

« Retour au travail », déclare l’actuel Brady.

Avec cinq titres de MVP du Super Bowl lors de ses sept victoires en finale de la NFL (six pour New England et une pour Tampa Bay), Brady s’est imposé comme le plus grand joueur de l’histoire de la ligue. Il a pris sa retraite avec les records en carrière de victoires et de victoires en séries éliminatoires, de touchdowns par la passe et de touchdowns par la passe en séries éliminatoires, de yards par la passe et de yards par la passe en séries éliminatoires, entre autres.

Et même s’il n’a pas pu éviter complètement la controverse au cours de sa carrière – notamment pendant l’odyssée de deux ans du Deflategate qui a conduit à une suspension de quatre matchs pour tricherie – Brady a rarement fait l’actualité avec ce qu’il a dit.

La nouvelle carrière de Brady a déjà connu un revers, car sa tentative simultanée d’acheter une part minoritaire des Raiders de Las Vegas signifie qu’il n’aura pas accès aux installations de l’équipe, aux joueurs et aux entraîneurs dont bénéficient les autres diffuseurs. Il doit également se conformer à la constitution et aux règlements de la ligue qui interdisent toute critique publique des dirigeants et des autres clubs ; il est autorisé à diffuser les matchs des Raiders.

Ces débuts très attendus ont volé une partie de l’attention du match entre les Cowboys, champions en titre de la NFC Est, qui ont signé le quart-arrière Dak Prescott pour un contrat record de quatre ans et 240 millions de dollars plus tôt dimanche, et les Browns.