Dans ce qui devrait être la finale de la carrière de Drew Brees, le quart-arrière de Pro Bowl Saints à 13 reprises a lancé trois interceptions.

Une défense opportuniste de Tampa Bay a totalisé quatre plats à emporter dimanche soir alors que les Buccaneers ont survécu à la Nouvelle-Orléans 30-20 au Superdome lors d’un match éliminatoire de la division NFL. Les chiffres d’affaires ont éclipsé ce qui devait être une démonstration de perspicacité entre les futurs Hall of Famers Brees et Tom Brady.

« La défense était la clé du match comme ils ont joué », a déclaré Brady sur Fox. « J’ai les chiffres d’affaires dont nous avions besoin. »

Les prouesses défensives de Tampa continuent la poursuite des Bucs pour devenir la première équipe de l’histoire de la NFL à participer à un Super Bowl à domicile. Une confrontation au championnat NFC à Green Bay dimanche prochain est la seule victoire qui se dresse sur leur chemin.

Brees a terminé 19 sur 34 pour 134 verges, un touché et trois interceptions.

Ce n’était pas Brees, mais le remplaçant Jameis Winston qui a trouvé la zone des buts en premier contre Tampa. Le dernier jeu de gadget de l’entraîneur de Credit Saints, Sean Payton, pour intriguer Winston contre son ancienne équipe, Winston entre dans le match avec 8:17 à jouer au deuxième quart alors que le demi offensif des Saints Alvin Kamara a réalisé un snap direct. Kamara l’a ensuite lancé à Emmanuel Sanders, qui a pelleté le ballon à Winston.

La défense des Bucs a envahi Kamara alors que Winston a effectué une passe de touché de 56 verges sur un Tre’Quan Smith largement ouvert pour reprendre l’avance des Saints contre l’ancienne équipe de Winston.

Smith, activé de la réserve blessée avec une blessure à la cheville, a attrapé les deux touchés des Saints.

Le match de Brees n’a pas dupé la défense des Bucs de manière aussi efficace. Le demi de coin des Bucs, Sean Murphy-Bunting, a déclenché le flot lorsqu’il a attrapé une passe du deuxième quart de Brees au receveur des Saints Michael Thomas, Murphy-Bunting armé Thomas et renvoyant le vol 36 verges au 3. Brady a trouvé le receveur Mike Evans pour un score d’un. snap plus tard.

Le deuxième touché des Bucs arriverait également via un terrain raccourci, la sécurité de la recrue des Bucs, Antoine Winfield, perdant un coup de Jared Cook que le secondeur Devin White a récupéré et a renvoyé 18 verges. Cette fois, Brady and Co. avait besoin de cinq jeux pour parcourir les 40 mètres restants.

Les blancs ont également intercepté une passe de Brees pour sceller la victoire. Les Bucs ont marqué 21 points de chiffre d’affaires.

Brady a terminé 18 sur 33 pour 199 verges et deux touchés. Sa 32e victoire en séries éliminatoires en carrière le mène à un championnat de conférence pour la 14e fois en 20 saisons, bien qu’il soit premier à Tampa. Brady s’est plutôt concentré sur ce que la victoire signifiait pour les Bucs, progressant plus loin que la franchise depuis la saison 2002.

«Nous avons travaillé dur pour arriver à ce point», a déclaré Brady. «Deux victoires en séries éliminatoires sur route, c’est plutôt agréable. Nous devons battre une grande équipe de football, que nous connaissons assez bien. Aaron (Rodgers) joue incroyable et nous allons devoir jouer très bien pour le battre.

