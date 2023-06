Tom Brady et ses enfants en vacances sur un yacht en Europe : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ERIK S MOINS / EPA-EFE / Shutterstock

Tom BradyLe voyage européen de avec ses enfants a commencé ! L’ancienne star de la NFL, 45 ans, a commencé les vacances en partageant une série de vidéos et une photo le mercredi 21 juin de ses trois enfants prenant le soleil juste à côté d’une côte européenne vallonnée et sautant du deuxième pont d’un yacht de luxe dans les eaux bleues lumineuses pittoresques ci-dessous. Tom a plaisanté en disant qu’il n’était pas sûr s’il était un bon ou un mauvais parent en laissant ses enfants le faire, mais ses enfants – Jack15, Benjamin13 et Viviane10 — semblait approuver.

La première vidéo (partagée sur son histoire Instagram) montrait ses trois enfants (dont l’aîné qu’il partage avec son ex-petite amie, Bridget Moynahantandis que ses deux plus jeunes sont partagés avec son ex-femme Gisele Bundchen) se balader sur des bodyboards motorisés. « JB et V », a-t-il écrit sur la vidéo. « Je ne sais pas si c’est une bonne parentalité ou une mauvaise », a-t-il ajouté avec trois emojis rieurs.

La vidéo suivante montrait les frères et sœurs sautant du côté du yacht, et Tom semblait satisfait de leur nouvelle activité. « Def def good parentaling », a-t-il écrit avec un cœur rouge et des emojis rieurs. Enfin, un troisième clip de leur journée ensoleillée montrait Vivian sautant dans l’eau toute seule. Il a également sous-titré les images en écrivant: « Et le MVP du jour … VIVI LAKE. » Vas-y meuf! Tom a enfin partagé une photo de lui, de ses trois enfants et de ce qui semble être deux de leurs amis réunis sur le rebord du bateau, se préparant peut-être à sauter le pas.

Blague à part, Tom a récemment déclaré qu’il pensait que lui et Gisele, 42 ans, avaient fait un travail incroyable en élevant leurs enfants en tant que coparents. « Je pense que pour moi, quand vous décidez d’avoir des enfants, c’est une grande entreprise, et je ne pense pas que vous le preniez à la légère », a-t-il déclaré. Divertissement ce soir dans une interview publiée le 1er juin. « Et je pense que ces gamins qui montent sous votre toit, vous voulez leur donner des valeurs, pour que lorsqu’ils avancent dans leur vie, ils aient une vraie base et des fondations solides. Et je pense que moi et leur mère avons fait un travail incroyable pour fournir cela, et je pense que nous allons continuer à le faire.

Le voyage de Tom avec les enfants a suivi le voyage familial de Benjamin et Vivian au Brésil avec leur mère modèle. Plus tôt cette semaine, Gisele a été aperçue sans enfant à Miami laissant une séance d’entraînement avec elle et l’entraîneur de jiu-jitsu de ses enfants, Joaquim Valente. Le couple a passé beaucoup de temps ensemble au cours de la dernière année, avant et après le divorce de Gisèle et Tom. Les rumeurs d’amour ont volé quand elles ont été repérées dîner ensemble au Costa Rica en novembre 2022 et comme ils ont été vus ensemble maintes et maintes fois par la suite. Cependant, en mars, Gisèle fermer les rumeurs de relation.

Plus à propos Tom Brady

« Je suis si reconnaissant de savoir [him and his colleagues]parce que non seulement ils m’ont aidé et ont aidé mes enfants, mais ils sont devenus de grands amis, et Joaquim en particulier », a-t-elle déclaré. Salon de la vanité. « C’est notre professeur et, plus important encore, c’est une personne que j’admire et en qui j’ai confiance. C’est tellement bon d’avoir ce genre d’énergie, d’avoir mes enfants autour de ce genre d’énergie.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Tom Brady : tout savoir sur ses 3 enfants et leurs mamans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.