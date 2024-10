Tom Brady et Richard Seymour approuvés par la NFL en tant que copropriétaires des Raiders

ATLANTA — Les propriétaires de la NFL ont voté en faveur de la vente par le propriétaire des Las Vegas Raiders, Mark Davis, d’une participation minoritaire dans la franchise lors des réunions des propriétaires d’automne de la ligue, mardi. L’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady, l’ancien joueur de ligne défensive de la NFL Richard Seymour et l’homme d’affaires Tom Wagner, co-fondateur de Knighthead Capital Management, ont été approuvés comme propriétaires minoritaires.

Davis a vendu environ 10,5 pour cent des Raiders, selon des sources de la ligue, Brady et Wagner en achetant environ 5 pour cent chacun. Sports Illustrated a rapporté mardi que Seymour a acquis environ 0,5 pour cent. Les prix payés par Brady, Wagner et Seymour pour leurs actions respectives n’ont pas été divulgués.

« Je suis incroyablement honoré et excité d’avoir été approuvé à l’unanimité en tant que propriétaire des Raiders de Las Vegas », a déclaré Brady dans un communiqué publié sur X. « Tout au long de ma carrière dans la NFL, j’ai appris qu’à la base, le football est un jeu de travail d’équipe, de résilience et de recherche incessante de l’excellence. La franchise Raiders et la ville de Las Vegas incarnent ces mêmes valeurs, et je suis honoré de faire partie de cette histoire. »

« C’est formidable que Tom Brady veuille investir dans la NFL », a déclaré le commissaire de la ligue, Roger Goodell, lors des réunions de mardi. « Il se soucie profondément de ce match. Il croit en son avenir.

Ce fut une journée mouvementée pour les Raiders puisqu’ils ont accueilli trois nouveaux propriétaires minoritaires le même jour où ils ont échangé le receveur vedette Davante Adams aux Jets de New York contre un choix conditionnel de troisième ronde.

« Nous avons échangé Davante Adams contre Tom Brady et un choix de troisième ronde aujourd’hui », a plaisanté Davis aux journalistes.

Plus sérieusement, la décision de Davis de vendre une partie de la franchise ne consistait pas seulement à recevoir une grosse somme d’argent. Il souhaitait également ajouter formellement le sens collectif du football que possédaient Brady et Seymour.

« Les transactions que nous effectuons ne reposent pas uniquement sur l’obtention d’argent », a déclaré Davis. « Cela apporte de la valeur à la franchise. »

Seymour a joué pour les Raiders de 2009 à 2012, ce qui comprenait les dernières années de la franchise sous la direction de feu Al Davis et de la première saison complète de son fils Mark en tant que propriétaire majoritaire. Seymour avait une relation avec son père et son fils. Au cours de la dernière intersaison, il faisait partie du jury d’entretien qui a aidé à embaucher le directeur général Tom Telesco et l’entraîneur Antonio Pierce.

Je suis profondément reconnaissant – humble et honoré – de devenir propriétaire de la NFL. C’est la mission de ma vie, et je l’accepte avec détermination et fierté. Une grande opportunité s’accompagne d’une grande responsabilité. Et je m’engage à être un digne intendant de notre jeu et de tout ce qu’il rend possible. @Raiders – Richard Seymour (@BigSey93) 15 octobre 2024

Brady pourrait éventuellement également être impliqué.

« Je suis impatient de contribuer à l’organisation de toutes les manières possibles », a déclaré Brady dans son communiqué, « en honorant la riche tradition des Raiders tout en trouvant toutes les opportunités possibles d’améliorer notre offre aux fans… et surtout, GAGNER des matchs de football. »

La relation de Davis avec Brady s’est approfondie lorsque le quart-arrière de longue date des New England Patriots est devenu agent libre en 2020. Les Raiders étaient intéressés par la signature de Brady, mais l’entraîneur de l’époque, Jon Gruden, a décidé de passer.

« Je voulais qu’il joue pour les Raiders », a déclaré Davis. « Cela n’a pas abouti pour certaines raisons, et il est allé à Tampa Bay et a fini par remporter un Super Bowl. J’étais resté en contact avec son agent et je lui avais simplement fait savoir à l’époque que j’adorerais, à un moment donné, que Tom fasse partie de cette organisation. Les graines ont alors été semées et elles ont porté leurs fruits.

« J’ai appris à connaître Tom au cours des quatre dernières années. C’est vraiment un sacré gars.

Bien que Davis ait déclaré que ce serait « mettre la charrue avant les bœufs » que de définir le rôle de Brady à ce stade, il a indiqué que le futur membre du Temple de la renommée pourrait jouer un rôle important dans les opérations de football.

« Bien que Tom ne puisse pas jouer, je pense qu’il peut nous aider à sélectionner un quart-arrière à l’avenir et potentiellement à l’entraîner également », a déclaré Davis. «C’est un énorme avantage pour l’organisation.»

Mark Davis voit Tom Brady avoir son mot à dire sur le prochain QB partant des Raiders 👀 pic.twitter.com/cuKoqHM5Sz – L’Athlétisme (@TheAthletic) 15 octobre 2024

Cela dit, ni Brady ni Seymour ne peuvent détenir de titres avec les Raiders en dehors de celui de « commanditaire ». Selon les règles de la NFL, une personne disposant de capitaux propres ne peut être un employé de l’équipe que si elle est le propriétaire majoritaire ou si elle est liée au propriétaire majoritaire.

Brady continuera son rôle d’analyste de jeu sur Fox. La NFL a déjà imposé des restrictions à Brady, ce qu’il a accepté avant le début de cette saison, selon une source de la ligue. Il n’est pas autorisé à accéder aux installations et aux entraînements des autres équipes, ni à assister aux réunions de production télévisuelle, qui comprennent généralement des réunions avec les entraîneurs et les joueurs avant les matchs.

« C’est quelque chose qui (les propriétaires) avaient des inquiétudes », a déclaré Davis. « Je dirais que si un propriétaire des Chiefs voulait venir interviewer mon entraîneur-chef et mon quart-arrière, je ne voudrais probablement pas qu’il le fasse non plus. … J’ai compris ce qui préoccupait les gens.

Brady n’est pas non plus autorisé à critiquer publiquement les officiels ou d’autres équipes et pourrait être condamné à une amende ou suspendu si la ligue estime qu’il enfreint cette politique. Il doit également respecter les politiques de jeu et anti-falsification de la ligue et se limite à une « communication strictement sociale » avec les membres des autres équipes.

« Tom a respecté les questions que nous avons volontairement soulevées au sein du comité depuis qu’il a commencé à diffuser », a déclaré Goodell mardi, « donc tout a été résolu. Cela a été suivi très clairement et tout le monde semble en être satisfait.»

Bulletin d’information de Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

Davis reste le propriétaire majoritaire des Raiders. Cela signifie qu’il a le dernier mot sur toutes les décisions concernant la franchise et qu’il est le seul à avoir le droit de vote lors des réunions des propriétaires de la NFL.

En fait, Davis pourrait vendre presque toutes ses participations dans les Raiders et en serait toujours le propriétaire majoritaire. À partir de 2022, la NFL a abaissé le pourcentage minimum d’une équipe qu’un propriétaire de longue date doit contrôler de 5 % à 1 % pour les équipes qui ont le même propriétaire depuis au moins 10 ans. Davis est propriétaire de l’équipe depuis le décès de son père Al en 2011, il ferait donc partie de ce groupe.

Pour qu’une autre personne devienne propriétaire majoritaire, elle devrait acquérir au moins 30 % du capital de la franchise. Ils devraient également posséder plus d’actions que Davis et sa mère Carol Davis, copropriétaire de l’équipe. Davis, 69 ans, n’a pas de frères et sœurs et est célibataire sans enfants. Si cela reste le cas, lorsque lui et sa mère décèderont, la franchise sera probablement mise en vente.

Mark Davis fier d’avoir Tom Brady dans le rôle de Vegas Raider pic.twitter.com/9Rm75m12ZR –Dianna Russini (@DMRussini) 15 octobre 2024

Bien sûr, Davis pourrait décider de passer le flambeau de la propriété de son vivant. Brady, Wagner et Seymour, entre autres, pourraient théoriquement faire un effort pour y parvenir à un moment donné. Cela pourrait être plus important à l’avenir, mais le point le plus pertinent à surveiller pour les Raiders dans un avenir immédiat est le niveau d’influence de Brady et Seymour, en particulier.

Davis a été ouvert sur le fait qu’il ne possède pas le sens du football que son père avait et a exprimé le désir de combler ce vide dans les opérations de football. S’appuyer sur deux joueurs du Hall of Fame pourrait être un moyen d’y remédier.

« J’ai parlé aux joueurs de la NFL, actuels et anciens, de l’avenir de la NFL », a déclaré Goodell, « et je pense qu’il y a beaucoup d’intérêt (dans la propriété d’une équipe). Ce sont surtout les anciens joueurs qui le font, et je les ai encouragés. Vous voyez ici deux exemples, Richard et Tom, mais il y en a d’autres… qui pourraient être en cours dans un avenir très proche. Nous pensons que c’est une bonne chose.

Cette évolution intervient alors que les Raiders sont dans une période de transition. Lors de leur première année avec Pierce et Telesco à la barre, ils occupent une fiche de 2-4. L’équipe n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2021, n’a pas remporté de match éliminatoire depuis 2002 et ne semble pas près de mettre fin à l’une ou l’autre de ces séquences cette saison.

Davis porte la part du lion de la responsabilité de remettre les Raiders sur la bonne voie. Maintenant, il bénéficie d’une aide supplémentaire pour comprendre les choses.

Lecture obligatoire

(Photo : Ron Jenkins/Getty Images)