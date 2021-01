Pour la première fois depuis leur saison 2002 du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté un match éliminatoire.

Le secondeur des Buccaneers, Lavonte David, a effectivement scellé une victoire 31-23 samedi soir à FedExField lorsqu’il s’est battu à travers un bloc pour laisser tomber le quart-arrière de Washington Taylor Heinicke à 11 verges de la ligne de mêlée avec 2:22 à jouer dans un match de wild card NFC.

Crédit: quart-arrière Tom Brady, âgé de 43 ans, qui a décroché sa 31e victoire en séries éliminatoires en carrière et d’abord sans uniforme de la Nouvelle-Angleterre, pour avoir fait progresser Tampa après une saison de 11-5.

«C’est un combattant», a déclaré le demi offensif des Buccaneers Leonard Fournette, qui a amassé 93 verges et un touché. «Il joue dur, il travaille dur, il étudie dur. C’est l’homme pour le poste.

Plus:Opinion: Sean McVay mise sur un scénario différent pour les éliminatoires des Rams NFL

Brady a lancé pour 381 verges et deux touchés sur 22 passes sur 40, découpant tôt le secondaire de l’équipe de football, y compris un touché de 36 verges au receveur Antonio Brown et un 27 verges à Chris Godwin. C’était suffisant pour donner à Tampa une avance qu’elle ne perdrait jamais malgré le méchant front de l’équipe de football limogeant Brady trois fois et le frappant sept au total.

La pression a fait mal à Tampa dans la zone rouge, sa nuit de 1 sur 5 incitant Brady à affirmer que son unité a « certainement beaucoup à améliorer ». Mais les Buccaneers ont tout de même enregistré 507 verges d’attaque dans la victoire et ont suffisamment bien protégé pour que l’entraîneur des Buccaneers Bruce Arians atteigne l’impasse du front de Washington: « Non, ils ne nous ont pas fait peur. »

« Si vous pouviez gagner 100 à rien, ce sera le même résultat », a déclaré Brady par la suite. «Vous aimeriez bien jouer à chaque match, je pense que c’est bien de gagner et d’avancer, et si nous ne jouons pas bien la semaine prochaine, nous ne serons pas heureux.

« Je suis donc heureux que nous ayons gagné, heureux que nous ayons eu une autre semaine de travail et que nous allons essayer de faire un bien meilleur travail cette semaine et de nous préparer pour quel que soit notre adversaire. »

Heinicke, pour sa part, a impressionné malgré son retard. Les Buccaneers étaient déjà favorisés avant que le quart-arrière de Washington, Alex Smith, ne soit exclu en raison d’une blessure persistante au mollet qui entravait sa mobilité et sa fonctionnalité pour le jeu de wildcard. Heinicke, qui ne faisait que son deuxième départ en carrière, a fait preuve d’athlétisme et semblait imperturbable par les blitz de Buccaneer et par une blessure à l’épaule qui ne nécessitait pas un examen dans les vestiaires alors qu’il lançait pour 306 verges, un touché et une interception en plus de six courses pour un meilleur de l’équipe 46 verges.

« Il était très insaisissable », a déclaré Arians, qui a également jugé le plaquage de sa défense « terrible » jusqu’aux huit dernières minutes. « Nous espérions vraiment Alex parce que nous savions qu’une partie du jeu ne serait pas là-dedans, et (Heinicke) est sorti de très bons spots, a fait de très bons jeux. Il avait beaucoup de sang-froid. »

Heinicke a fait un brouillage impressionnant, convertissant trois fois un premier essai avec ses jambes en plus d’un touché au troisième quart. Heinicke a échappé à un sac, a plongé dans la poche, s’est précipité à gauche et a plongé les quatre derniers mètres jusqu’au pylône pour le score. Le haras défensif recrue de Washington, Chase Young, a couru depuis sa place parmi les joueurs défensifs sur la ligne de touche pour embrasser Heinicke, sa main gauche autour de la taille de son quart-arrière tandis que son index droit tapait la plaque signalétique à l’arrière du maillot Heinicke. Le message apparent de Young: « Souviens-toi de ce nom. »

La performance de Cendrillon a échoué, les Buccaneers ont plutôt progressé vers la ronde divisionnaire NFC.

La tentative de Tampa d’être la première équipe à participer à un Super Bowl de sa ville perdure.

Suivez Jori Epstein de USA TODAY Sports sur Twitter @JoriEpstein