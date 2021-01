Les Packers de Green Bay restent à la maison dans la frustration tandis que les Buccaneers de Tampa Bay rentrent dans l’histoire.

Avec une surprise des Packers dimanche dans le match de championnat NFC, les Buccaneers deviennent la première équipe de la NFL à remporter un Super Bowl à domicile.

Laissez à Tom Brady le soin de changer d’équipes et de conférences, et de continuer à faire son 10e Super Bowl en 20 saisons. Les Bucs se préparent pour la plus grande étape après une sécheresse de victoire en séries éliminatoires sur 17 saisons.

«Je ne pourrais pas être plus ravi pour ces gars-là», a déclaré l’entraîneur Bruce Arians. «Nous rentrons à la maison et nous rentrons à la maison pour gagner.»

Tampa Bay a bouleversé les Packers de Green Bay 31-26 à Lambeau Field dans un match où les Buccaneers n’ont jamais été à la traîne, mais ont joué avec leur avance lorsque Brady a lancé trois interceptions inhabituelles sur trois entraînements consécutifs en deuxième demie. Sa défense a décroché un sac et trois et trois buts consécutifs pour aider Tampa à conserver la tête à laquelle elle avait sauté au premier quart.

L’offensive des Bucs a commencé à chaud, complétant cinq tentatives consécutives de troisième mise, dont un touché de 15 verges de Brady au receveur Mike Evans alors qu’il bloquait le demi de coin des Packers Kevin King dans le coin gauche de la zone des buts.

Les Packers répondraient par un touché sur 50 verges de Rodgers au receveur Marquez Valdes-Scantling, auquel Brady aurait tout aussi bien pu dire: «Je vois votre 50 verges, Aaron, et je l’égalerai. Peu importe que Godwin ait laissé tomber une capture sur le snap immédiatement précédent – Brady est retourné au jeu suivant contre Godwin, qui a boxé la sécurité Darnell Savage Jr. pour une capture de 52 verges en plongée avec 13:20 à jouer au deuxième quart. Le porteur de ballon des Bucs, Leonard Fournette, a terminé ce que Brady et Godwin avaient commencé, bégayant, retournant à l’intérieur et se frayait un chemin 20 verges pour un touché.

Ajoutez une interception d’Aaron Rodgers – Le demi de coin des Bucs Sean Murphy-Bunting a décroché un ballon en saison régulière, mais en a maintenant trois en séries éliminatoires – et Brady a plafonné un entraînement de 27 secondes et 51 verges avec une passe de touché de 39 verges à Shifty receveur Scotty Miller avec une seconde à jouer au deuxième quart. Tampa est entré à la mi-temps 21-10.

Les choses allaient empirer pour Green Bay avant de s’améliorer, le demi offensif des Packers Aaron Jones perdant un échappé lors du troisième jeu offensif de la seconde période. Le secondeur des Bucs Devin White, pour une deuxième semaine consécutive, a récupéré un ballon perdu. Brady, pour une deuxième semaine consécutive, a transformé cette reprise d’échappée en 7 points et une avance de 18 points.

Puis les Packers sont passés à la vitesse supérieure. Pensez: le touché de Rodgers, l’interception Brady, le touché de Rodgers, l’interception Brady. Brady a lancé des interceptions lors de trois entraînements consécutifs en seconde période, la défense électrique de Green Bay, mais son attaque incapable de suivre le rythme alors que les sacs de Rodgers ont cédé la place à trois et-outs consécutifs.

Les Bucs ont menacé une dernière fois au quatrième quart, Brady trouvant l’ailier serré Rob Gronkowski sur un jeu d’écran qu’il a pris 34 verges après la capture qui rappelle la magie de Brady-Gronkowski de leurs jours de gloire des Patriots. Mais l’entraînement a calé, les Bucs se contentant d’un panier. Les Packers de Rodgers sont repartis avec quatre minutes et demie à jouer, suivis de 8.

Ils ont marché 58 verges en neuf jeux, mais se sont curieusement arrangés pour un panier avec 2:09 à jouer, à 8 verges de la zone des buts. La décision a réduit l’avance de Tampa à 5 points, mais a également éliminé une chance pour un touché sur ce qui s’avérerait être le dernier snap des Packers.

Green Bay n’a jamais pu surmonter ce déficit de 18 points au troisième trimestre.

Rodgers a terminé 33 sur 48 pour 346 verges, trois touchés et une interception en perdant pour la quatrième fois dans un match de championnat. Valdes-Scantling, avec 115 yards et un touché, a mené les receveurs des Packers.

Brady a terminé 20 des 36 pour 280 verges, trois choix et trois touchés.

Les Bucs affronteront le vainqueur de Buffalo-Kansas City au Super Bowl 55 le 7 février – à domicile.

