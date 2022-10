Tom Brady et Kim Clijsters deviennent propriétaires de l’équipe de Pickleball de la Ligue majeure

Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, et Kim Clijsters, membre du Temple de la renommée internationale du tennis, sont les derniers athlètes de haut niveau à avoir rejoint l’engouement pour le pickleball.

La Major League Pickleball a annoncé mercredi que Brady et Clijsters étaient en tête d’affiche de leur nouveau groupe de propriétaires pour acheter une équipe d’expansion, qui commencera à jouer en 2023.

Le pickleball, le sport américain qui connaît la croissance la plus rapide, a attiré d’autres propriétaires de haut niveau, notamment les champions de la NBA LeBron James, Draymond Green et Kevin Love et le champion du Super Bowl Drew Brees, ainsi que l’investisseur milliardaire et copropriétaire des Milwaukee Bucks Marc Lasry et l’ancien joueur de tennis. vedette James Blake.

Le groupe Brady et Clijsters est dirigé par Knighthead Capital. Il comprend également la vendeuse d’obligations RBC Callie Simpkins et la conseillère financière de JPMorgan Kaitlyn Kerr, qui en sera la directrice générale. L’équipe d’expansion devrait être détenue à 50% par des femmes.

Le nouveau groupe de propriété fera partie du dernier plan de croissance de la Major League Pickleball, qui comprend l’expansion à 16 équipes de 12 et le doublement du nombre d’événements à six. Les prix en argent et les paiements devraient également augmenter et dépasser les 2 millions de dollars.

“Ce qui ressort vraiment du travail avec ces personnes incroyables, c’est leur passion pour le sport”, a déclaré le fondateur de la ligue, Steve Kuhn, à propos du nouveau groupe.

Les conditions financières n’ont pas été divulguées. En septembre, Anne Worcester, conseillère stratégique de la Major League Pickleball, a déclaré à CNBC que la demande d’équipes avait augmenté de façon exponentielle et que les prix se situaient dans la fourchette à sept chiffres.

Le pickleball – qui se joue avec des pagaies – comptait plus de 4,8 millions de joueurs aux États-Unis l’année dernière, selon le rapport 2022 sur le pickleball de la Sports & Fitness Industry Association. Kuhn a déclaré que l’objectif de la ligue était d’atteindre 40 millions de joueurs de pickleball d’ici 2030.