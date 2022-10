Tom Brady et Gisele engagent des avocats spécialisés en divorce

Nous nous doutions que cette nouvelle tomberait tôt ou tard et nous y sommes.

Tom Brady et Gisele Bündchen ont embauché des avocats spécialisés en divorce selon un rapport publié dans PageSix. Nous avons eu le soupçon que quelque chose dans l’eau n’était pas propre suite à des rapports selon lesquels Tom Brady avait manqué beaucoup de temps au camp d’entraînement pour des « raisons personnelles ». Interrogé sur son absence lors d’une conférence de presse, TB12 a déclaré ce qui suit.

À la lumière de ce nouveau rapport, il semble que le “s #! t qui se passe” était Gisele mettant tout ce que Tom possède dans une boîte à gauche. Bien qu’absolument rien n’ait été confirmé de notre côté, il va de soi que le mannequin, la mère et l’entrepreneur plus riches que lui n’étaient pas trop satisfaits de Thomas après avoir juré de prendre sa retraite du football, puis non retraité et retourné au football. Depuis des années, on sait que Gisele était prête à ce que Tom soit à la maison et soit un «père normal» et un mari.

Pas de dé. La rumeur dit qu’un “combat épique” s’est ensuivi après le retour surprenant de Brady dans le jeu et Gisele a emmené ses talents de Tampa Bay au Costa Rica. Vous ne voulez jamais que votre femme parte, mais vous ne voulez certainement pas que votre femme de top model bave internationalement parte ET aille au Costa Rica.

“Je n’ai jamais vraiment pensé que cette dispute serait la fin d’eux, mais il semble que ce soit le cas”, a déclaré une source au courant à Page Six. « Je ne pense pas qu’il y aura un retour maintenant. Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu’impliquera une scission, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances.

Malgré l’intimité que Tom et Gisele préféreraient probablement, lorsqu’une grande star du sport de tous les temps et sa femme légendaire l’appellent, cela a tendance à être une nouvelle. Les Buccaneers de Tampa Bay de Brady affrontent les Falcons d’Atlanta à 13 heures ce dimanche après-midi. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle et la tourmente domestique affecteront Brady sur le terrain.