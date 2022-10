Tom Brady et Gisele Bundchen vont demander le divorce : rapports

La star de la NFL Tom Brady et le mannequin brésilien Gisele Bundchen vont demander le divorce vendredi, mettant fin à leur mariage de 13 ans, ont annoncé plusieurs médias américains.

Le magazine People et TMZ.com ont déclaré que Brady et Bundchen étaient parvenus à un accord de règlement et que les documents de divorce seraient déposés en Floride plus tard vendredi.

Cette décision intervient après des semaines de spéculations concernant le mariage du couple, qui aurait été mis à rude épreuve après que Brady ait annulé sa décision de se retirer du football américain.

