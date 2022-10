Tom Brady et Gisele Bündchen s’expriment au milieu d’une demande de divorce explosive

Tom Brady et Gisele Bündchen ont officiellement annoncé leur divorce dans des publications Instagram séparées vendredi.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et le mannequin ont lancé des rumeurs de divorce depuis le début de la saison 2022 de la NFL.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit, bien sûr, difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.”

“Je demande gentiment que notre vie privée soit respectée pendant cette période sensible. Merci.”

Le représentant du champion du Super Bowl n’avait aucun commentaire à fournir à Fox News Digital lorsqu’il avait été précédemment interrogé sur les informations selon lesquelles il aurait engagé un avocat spécialisé en divorce.

Tom et Gisèle se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami dans un bar à vin en 2006 et se sont mariés trois ans plus tard, le 26 février 2009.

Le début de leur relation ressemblait beaucoup à la fin – entachée de controverse – car ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois lorsqu’elle a découvert que son ex-petite amie, Bridget Moynahan, était enceinte de son enfant.

En plus du fils de 15 ans de Brady, Jack, le couple a Vivian, 9 ans, et Benjamin, 12 ans.

Des rumeurs de malheurs conjugaux après 13 ans ont commencé à faire surface alors que Brady commençait la saison 2022 de la NFL.

Le quart-arrière, qui a remporté six championnats du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis une autre bague avec les Bucs, a annoncé sa retraite de la NFL en février après 22 saisons. Seulement 40 jours plus tard, il a révélé qu’il revenait à nouveau dans la ligue.

Bündchen avait supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de tous les temps.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes : c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre. “Je pense que c’est le système dans lequel nous vivons”, a-t-elle déclaré en répondant à un commentaire sexiste selon lequel elle souhaitait désespérément que Brady prenne sa retraite.

“C’est ce que la société a accepté et ce que la société n’a pas accepté”, mais elle a admis qu’elle avait eu “des conversations avec lui encore et encore” sur le fait qu’il continuait à jouer à 45 ans.

“Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie”, a-t-elle déclaré.

Bündchen semblait prête à mettre le football derrière elle après avoir déraciné sa famille pour être là pour Brady alors qu’il poursuivait sa passion pour le sport.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom]. J’ai déménagé à Boston, et je me suis concentré sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves”, a ajouté Bundchen dans l’interview d’Elle. “Voir mes enfants réussir et devenir la belle petits humains qu’ils sont, le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureux.”

“A ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon but .”

