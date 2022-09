Tom Brady et Gisele Bündchen séjournent séparément à Miami au milieu de l’ouragan Ian: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Tom Brady et Gisele Bündchen ne resteraient pas ensemble à Miami au milieu de l’ouragan Ian.

Une source a déclaré à Page Six que Brady et Bündchen étaient à Miami, mais qu’ils séjournaient dans des maisons séparées. La star de la NFL et ses coéquipiers des Buccaneers de Tampa Bay ont quitté la ville plus tôt dans la semaine à l’approche de la tempête.

La source a déclaré au point de vente que le mannequin brésilien se trouvait dans la maison dans laquelle la famille était restée pendant que leur logement sur l’île d’Indian Creek était en cours de rénovation en 2020. Le point de vente n’a pas partagé l’endroit où Brady aurait séjourné. Les enfants sont également à Miami, a rapporté Page Six.

Lundi, le quart-arrière de Tampa Bay a discuté de la préparation de sa maison en Floride avant la catastrophe naturelle dans “Let’s Go! Avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray”.

GISELE BÜNDCHEN ADMET DES « PRÉOCCUPATIONS » SUR LE RETOUR DE TOM BRADY À LA NFL, DIT QU’ELLE SOUHAITE QU’IL POURRAIT ÊTRE « PLUS PRÉSENT »

“Je ne pense pas que quiconque soit vraiment préparé pour cela”, a déclaré Brady. “Je sais que je me suis préparé toute la matinée et que j’ai récupéré toutes mes affaires [that I keep] à l’extérieur, essayez de le mettre à l’intérieur, essayez de mettre tous les trucs au niveau du sol un peu plus haut.”

“Je suis juste ici sur la baie, donc ils parlent d’ondes de tempête assez élevées et c’est une chose effrayante”, a-t-il poursuivi. “Je dirai que c’est une chose effrayante quand elle frappe vraiment votre porte.”

Les deux enfants de Brady et Bündchen : leur fils Benjamin, 12 ans, et leur fille Vivian, 9 ans, ont été aperçus en train de soutenir leur père lors de son match d’ouverture à domicile dimanche au Raymond James Stadium. Sa femme n’était visiblement pas dans les gradins.

La mère et la sœur de Brady auraient accompagné les enfants au match le long de la côte du golfe de Floride, où les Bucs ont fini par perdre contre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay.

Une partie de la controverse dans le mariage de Brady serait due à sa décision de sortir de sa retraite plus tôt cette année.

Pendant ce temps, une source a déclaré à Page Six que le couple, marié depuis 13 ans, s’était “séparé”. “Tom et Gisele ont récemment eu du mal à faire fonctionner leur mariage et se sont séparés”, a déclaré la source.

L’ouragan Ian, l’une des tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées aux États-Unis, a inondé le sud-ouest de la Floride mercredi, transformant les rues en rivières, coupant l’électricité à 1,8 million de personnes et menaçant de causer des dommages catastrophiques plus à l’intérieur des terres.

Le centre de l’ouragan a touché terre près de Cayo Costa, une île-barrière juste à l’ouest de Fort Myers, très peuplée.

Tracy Wright de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.